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    • Güncel
    • 28.06.2022 01:31
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    • 28.06.2022 01:31
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    Türkiye'den Ukrayna açıklaması! Yıkıcı savaşın 'bir an önce durdurulması' için çağrı

    Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezi, Rus güçleri tarafından vuruldu. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye’den Ukrayna açıklaması!

    Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin "Bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kremençuk'ta yer alan bir alışveriş merkezinin gün içinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulması, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği söylendi.

    Açıklamada, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırıların ülkedeki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne serdiği ve kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koyduğu vurgulandı.

    Ayrıca açıklamada, "Bu vesileyle, bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Ukrayna açıklaması! Yıkıcı savaşın 'bir an önce durdurulması' için çağrı
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