Kastamonu ve Bartın'da sel! Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları açmayın! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce... 5 bakan bölgeye gidiyor





14.03: Kastamonu Valisi Avni Çakır, taşkın ve su baskınları yaşanan Bozkurt ilçesinde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Vali Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile taşkın sonucu su baskını yaşanan Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

Çakır, geceden bu yana bölgede aşırı yağışın sahildeki hemen hemen tüm ilçelerde su taşkınlarına sebebiyet verdiğini söyledi.

Taşkın nedeniyle Bozkurt ilçesinde geçici bir köprüyü yıkmak zorunda kaldıklarını belirten Çakır, "Şu an su büyük oranda dere yatağında akıyor. Yalnız şehrin dereye yakın kesimlerinde su sızması oldu. Arkadaşlarımız, kanal açma suretiyle suyun tahliyesi için uğraşıyor. Şu aşamada Bozkurt ilçemizde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı yok. Özellikle İlişi köyünde dere duvarı aştı ve su köyün ortasında çoğaldı. Orada 5 vatandaşımız mahsur şekilde fakat üçüncü kattalar. Onlarla ilgili hava desteği istedik, hava şartının elvermesiyle hava desteğiyle onları da alacağız." ifadelerini kullandı.

İnebolu ilçesinde ise sabah saatlerindeki ciddi durumun taşkın seviyesine gelmeden stabilleştiğini anlatan Çakır, "Orada da çay yüksek seviyede geçiyor ama çarşı boyunda arkadaşlarımız tahkimat çalışmalarını güçlendirerek devam ettiriyor. Burada da su baskınlarımız oldu. Kara yoluyla köyün arasındaki kot farkından dolayı kara yolunu yarmak suretiyle oradaki suyu da boşaltıyoruz. Allah'a şükür, orada da bir can kaybımız yok." diye konuştu.

Bölgede yağışın devam ettiğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Diğer ilçelerimizde, Çatalzeytin, Şenpazar, Doğanyurt, İnebolu'da, şehir merkezlerinde taşkın seviyesine gelmedi. Şu an sadece Bozkurt'ta dere kenarlarına yakın yerlerde bodrum katlarını su bastı. Evlerin zemin katlarında su var ama oraları daha önceki afetten sonra ikamete kapatmıştık. Dolayısıyla yağmur diner dinmez hızlı şekilde suyun tahliyesini gerçekleştireceğiz. Yağışlar gün boyu devam edeceği için tüm vatandaşlarımızın dere kenarlarında evlerinin zemin, bodrum katlarından uzak durmalarını, mümkünse daha yüksek yerlere komşularına ya da bu amaçla açmış olduğumuz yurtlara, okullara gitmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda bize yardımcı olursa inşallah can kaybı olmadan bu süreci atlatacağız."

Çakır, İlişi Çayı'nda da suyun dere yatağında aktığını vurgulayarak, "Sadece patlayan yerden şehre paralel şekildeki konutların altını basacak şekilde geldi. Çarşı merkezinde ona yakın dükkanımızın da bodrum katlarını su bastı." dedi.

14.02 KASTAMONU'NUN BOZKURT İLÇESİNDE İLÇE DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI



Ezine Çayının taşması sonucu felaketi yaşayan Bozkurt'ta ilçe merkezini sular altında kaldı. Kastamonu'yu etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Kastamonu Valiliği önleyici tedbirleri devreye aldı. Bu çerçevede sular altında kalan Bozkurt ilçe merkezinde ekipler çalışmalarını sürdürürken ilçe devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede tedavi gören vatandaşlar Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin bir süre hasta kabul etmeyeceği öğrenilirken acil yardım hizmetleri Abana İlçe Devlet Hastanesinde verilecek.



14.00: Bartın'ın Kozcağız beldesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Bartın çayı taştığı bildirilirken çayın geçtiği alandaki araçlar kaldırılıyor.







Etkisini sürdüren sağanağın ardından merkeze bağlı Kozcağız beldesinden geçen Avu Deresi'nin taşması sonucu sokak ve caddeler su altında kaldı.

13:34 ARIT DERESİ YÜKSELDİ

Bartın merkeze bağlı Arıt köyünde bulunan Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi. Dere, taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları da sular altında kaldı.



13.31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batı Karadeniz'de yoğun yağış nedeniyle oluşan veya oluşabilecek sel afetleri için bölgede 254 araç ile 1929 sağlık personelinin görevlendirildiğini duyurdu.







Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır" dedi.

16.10: Kastamonu ili İnebolu ilçesi Yunus Köyünde ikamet eden felç hastası Mustafa Çelik isimli şahıs 27.06.2022 günü bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Zarbana Çay sularının yükselmesi sonucu evinde mahsur kalmıştır.

Şahıs, Jandarma Komutanlığımızca, AFAD ve 112 ekipleri ile koordineli olarak mahsur kaldığı evinden kurtarılarak Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

15.41: İlçeye bağlı İlişi köyünde su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 kişi de Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle binaların çatılarından alındı.

Güvenli bir yerde bekleyen ambulansların yanına indirilen bu kişiler, ardından görevlilerce belirlenen yurtlara götürüldü.

Öte yandan, Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, Tüneller mevkisindeki köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

13.03: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım. Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık." dedi.



11.54: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

Duyuruda, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

11.31: Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.