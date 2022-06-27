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    • 27.06.2022 21:06
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    Kastamonu ve Bartın'da sel! Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları açmayın! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce... 5 bakan bölgeye gidiyor

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrası Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağışa teslim oldu. Kastamonu'da yağışlar nedeniyle iki köprünün çöktüğü ve esnafa "dükkan açmayın" uyarısı yapıldığı aktarıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi. Ekiplerin sahada olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım." dedi. Peki, bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları açmayın!

    Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıydu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrası Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağışa teslim oldu.

    BAŞKAN TALİMAT VERDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Yanık, Kurum, Soylu, Kirişci ve Karaismailoğlu, selden etkilenen Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Sinop'a gidiyor.

    Meteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı. Bugün de 23 kentte şiddetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.




    6 İLDE KIRMIZI KODLU UYARI
    Meteoroloji, bugün 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyardı.

    SEL alarmı! Meteorolojiden 6 ile KIRMIZI KOD'lu uyarı

    Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

    AFAD'DAN BİR UYARI DAHA
    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından Bartın ve Kastamonu'nun 3 ilçesi için uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." denildi.

    Bartın Valisi'nden son dakika ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı


    İşte dakika dakika Karadeniz'deki selden son gelişmeler;

    14:05 MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

    Kastamonu'da Bozkurt ilçesine bağlı İlişi Köyü'nde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı.



        14.03:         Kastamonu Valisi Avni Çakır, taşkın ve su baskınları yaşanan Bozkurt ilçesinde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi.

        Vali Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile taşkın sonucu su baskını yaşanan Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

        Çakır, geceden bu yana bölgede aşırı yağışın sahildeki hemen hemen tüm ilçelerde su taşkınlarına sebebiyet verdiğini söyledi.

        Taşkın nedeniyle Bozkurt ilçesinde geçici bir köprüyü yıkmak zorunda kaldıklarını belirten Çakır, "Şu an su büyük oranda dere yatağında akıyor. Yalnız şehrin dereye yakın kesimlerinde su sızması oldu. Arkadaşlarımız, kanal açma suretiyle suyun tahliyesi için uğraşıyor. Şu aşamada Bozkurt ilçemizde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı yok. Özellikle İlişi köyünde dere duvarı aştı ve su köyün ortasında çoğaldı. Orada 5 vatandaşımız mahsur şekilde fakat üçüncü kattalar. Onlarla ilgili hava desteği istedik, hava şartının elvermesiyle hava desteğiyle onları da alacağız." ifadelerini kullandı.

        İnebolu ilçesinde ise sabah saatlerindeki ciddi durumun taşkın seviyesine gelmeden stabilleştiğini anlatan Çakır, "Orada da çay yüksek seviyede geçiyor ama çarşı boyunda arkadaşlarımız tahkimat çalışmalarını güçlendirerek devam ettiriyor. Burada da su baskınlarımız oldu. Kara yoluyla köyün arasındaki kot farkından dolayı kara yolunu yarmak suretiyle oradaki suyu da boşaltıyoruz. Allah'a şükür, orada da bir can kaybımız yok." diye konuştu.

        Bölgede yağışın devam ettiğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

        "Diğer ilçelerimizde, Çatalzeytin, Şenpazar, Doğanyurt, İnebolu'da, şehir merkezlerinde taşkın seviyesine gelmedi. Şu an sadece Bozkurt'ta dere kenarlarına yakın yerlerde bodrum katlarını su bastı. Evlerin zemin katlarında su var ama oraları daha önceki afetten sonra ikamete kapatmıştık. Dolayısıyla yağmur diner dinmez hızlı şekilde suyun tahliyesini gerçekleştireceğiz. Yağışlar gün boyu devam edeceği için tüm vatandaşlarımızın dere kenarlarında evlerinin zemin, bodrum katlarından uzak durmalarını, mümkünse daha yüksek yerlere komşularına ya da bu amaçla açmış olduğumuz yurtlara, okullara gitmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda bize yardımcı olursa inşallah can kaybı olmadan bu süreci atlatacağız."

        Çakır, İlişi Çayı'nda da suyun dere yatağında aktığını vurgulayarak, "Sadece patlayan yerden şehre paralel şekildeki konutların altını basacak şekilde geldi. Çarşı merkezinde ona yakın dükkanımızın da bodrum katlarını su bastı." dedi.

        14.02 KASTAMONU'NUN BOZKURT İLÇESİNDE İLÇE DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

        Ezine Çayının taşması sonucu felaketi yaşayan Bozkurt'ta ilçe merkezini sular altında kaldı. Kastamonu'yu etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Kastamonu Valiliği önleyici tedbirleri devreye aldı. Bu çerçevede sular altında kalan Bozkurt ilçe merkezinde ekipler çalışmalarını sürdürürken ilçe devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede tedavi gören vatandaşlar Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin bir süre hasta kabul etmeyeceği öğrenilirken acil yardım hizmetleri Abana İlçe Devlet Hastanesinde verilecek.


        14.00: Bartın'ın Kozcağız beldesinde sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Bartın çayı taştığı bildirilirken çayın geçtiği alandaki araçlar kaldırılıyor.




        Etkisini sürdüren sağanağın ardından merkeze bağlı Kozcağız beldesinden geçen Avu Deresi'nin taşması sonucu sokak ve caddeler su altında kaldı.

        13:34 ARIT DERESİ YÜKSELDİ

        Bartın merkeze bağlı Arıt köyünde bulunan Arıt Deresi'nin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi. Dere, taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları da sular altında kaldı.


        13.31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batı Karadeniz'de yoğun yağış nedeniyle oluşan veya oluşabilecek sel afetleri için bölgede 254 araç ile 1929 sağlık personelinin görevlendirildiğini duyurdu.




        Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır" dedi.

        16.10: Kastamonu ili İnebolu ilçesi Yunus Köyünde ikamet eden felç hastası Mustafa Çelik isimli şahıs 27.06.2022 günü bölgede meydana gelen yoğun yağış sonrası Zarbana Çay sularının yükselmesi sonucu evinde mahsur kalmıştır.

        Şahıs, Jandarma Komutanlığımızca, AFAD ve 112 ekipleri ile koordineli olarak mahsur kaldığı evinden kurtarılarak Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

        15.41: İlçeye bağlı İlişi köyünde su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 kişi de Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle binaların çatılarından alındı.

        Güvenli bir yerde bekleyen ambulansların yanına indirilen bu kişiler, ardından görevlilerce belirlenen yurtlara götürüldü.

        Öte yandan, Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, Tüneller mevkisindeki köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        13.03: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım. Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık." dedi.


        11.54: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi.

        AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

        Duyuruda, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

        11.31: Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.
        İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.


        Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

        İnebolu Kaymakamlığından da vatandaşların, çayın taşması nedeniyle sokağa çıkmamaları, giriş ve birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı.

        Kastamonu-İnebolu kara yolu, Küre ilçesi yakınlarında heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. İlçeye ulaşım, Abana ve sahil yolu üzerinden sağlanıyor.
        Şenpazar-Cide arasında da toprak kaymaları yaşanıyor. Ulaşımın kapalı olduğu yolda ekipler önlem aldı.

        İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
        İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.



        BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI TAŞTI
        Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.
        Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

        Bozkurt İlişi köyünden geçen çayın taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı. Evlerde kalanların tahliye edilmesine çalışılıyor.
        İlişi köyü azası Hasan Karal, geçen yıl 11 Ağustos'ta da sel felaketi yaşadıklarını hatırlattı.



            Köylerinin yarısının sular altında kaldığını belirten Karal, "Birinci katlarda kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Takdir Allah'ın, yapacak bir şeyimiz de kalmadı." dedi.

            Belediye ve DSİ ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.

            11.08: Batı Karadeniz'da sağanak yağış alarmı verildi. Bartın'da dere yatağına yakın olan yerlerdeki evler ve iş yerleri boşaltılıyor. Taşkınlar nedeniyle araç geçişleri durduruldu. A Haber'e konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Ana yollar açık ama zaman zaman kapatabiliyoruz. Kriz Merkezi'nde 7/24 çalışmaları sürdürüyoruz. Kirazlı Köprü Barajı yüzde 45 seviyesinde dolu. Şu anda hiçbir can kaybının olmaması bizim için güzel bir durum. Vatandaşlarımızı dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Şu ana kadar 148 bin liralık bir hasar tespiti yaptık. Vatandaşlarımız işleri yoksa kesinlikle dışarıya çıkmamalı." dedi.



            KASTAMONU'DA 2 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

            Yağışlar nedeniyle ilçenin ortasından geçen İnebolu Çayı taştı.


            Önüne ne katarsa sürükleyen taşkın suları ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan köprüyü de yıktı.

            Yaşanan yoğun yağışların ardından Kastamonu İnebolu'da bir köprünün yıkılma anları saniye saniye amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

                Esnafa "dükkan açmayın" uyarısı yapıldığı aktarıldı.

                KASTAMONU VALİSİ ÇAKIR: SATT 11.00'DA GÜÇLÜ BİR YAĞIŞ BEKLİYORUZ

                Kastamonu Valisi Avni Çakır bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi. Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Cide, Şenpazar ilçerinde dere kenarlarından uzak durulmasını istedi.

                Bozkurt'ta debinin yükseldiğini söyleyen Çakır, "Sabah 05.30- 08.00 arası güçlü bir su geldi. Saat 11.00'de güçlü bir yağış bekliyoruz. Sahil bölgerimizdeki tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle Bozkurt, İnebolu güzergahındaki vatandaşların daha güvenli alanlara seri bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

                Vali Çakır, Kastamonu'da durumun stabil olduğunu söyleyerek, "Bozkurt'ta dere hızlı bir şekilde yükseliyor. Şu an bir taşma yok fakat biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bzokurt ve İnebolu'daki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere gitmesi için uyarıyoruz" diye konuştu.

                Şu ana kadar bir can kaybı olmadığının altını çizen Çakır, "Kastamonu'nun kuzeyindeki bütün ilçeleri teyakkuzda olmalı" dedi.

                AFAD BAŞKANI İNEBOLU'YA GİDİYOR
                İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi.

                Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

                Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.


                AFAD, "KIRMIZI UYARI" VERİLEN İLLER İÇİN ALINAN TEDBİRLERİ PAYLAŞTI:
                İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Batı Karadeniz bölgesinde "kırmızı" renkli uyarı verilen 6 ilde etkili şiddetli yağış ve sel baskınlarına karşı alınan tedbirler paylaşılarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

                AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanaklar etkisini artıracak ve bugün gece yarısına kadar Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

                Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgedeki ilgili birimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünden görevlendirilen bir temsilci de AFAD Merkezi'nde çalışmalara başladı. Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak'taki AFAD Merkezlerinde de toplantılar düzenleniyor.

                Bartın'da yaşanabilecek olumsuz durumlarla mücadeleye destek vermek amacıyla Ankara, Bursa ve Eskişehir'den 10 personel, 4 araç ve 1 adet paletli kurtarma aracı görevlendirilirken, il merkezinde 4 bina, merkez Epçiler Köyü ile Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde birer konut tahliye edildi, Hasankadı yolundaki heyelan nedeniyle yol ile 3 köprü ulaşıma kapatıldı.

                Yağışlar nedeniyle İstanbul ve Afyonkarahisar'dan Düzce'ye de takviye yapılırken, buradaki çalışmalarda 7 konuttaki 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

                Karabük il merkezinde ve ilçelerde ise yağışlardan dolayı Yenice ilçesi İsmetpaşa, Aşağıköy yol ayrımında toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

                Kastamonu ve Sinop'taki riskli bazı bölgelerde vatandaşlar bulundukları yerden tahliye edilirken, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere de 200 kişilik KYK yurdu vatandaşlara tahsis edildi.

                    Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yoğun yağış nedeniyle taşan Gaziler Deresi kenarındaki 25 konutta bulunan 56 kişi sosyal tesislere yerleştirildi, tahliye edilen 150 kişiye Türk Kızılay tarafından akşam yemeği dağıtıldı.

                    2 BİN 552 PERSONEL TEYAKKUZ HALİNDE BEKLETİLİYOR
                    Bölgedeki gelişmelerin sürekli olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

                    "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda kırmızı uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla Başkanlığımız tarafından 13 ilden (Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat, Sakarya) personel ve araç görevlendirmesi yapılmıştır. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç ve ekipman bulunmaktadır."

                    TÜRKELİ'DE DERE TAŞTI, EVLER SULAR ALTINDA KALDI, GEÇİCİ KÖPRÜLER ULAŞIMA KAPANDI
                    Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı.

                    İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.



                    Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı.

                    Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor.

                    Bu arada, Türkeli Çayının yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.

                    KASTAMONU İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR
                    Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

                        Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

                        Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

                        İnebolu'da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

                        Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

                            İnebolu'da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.


                            BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
                            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

                            HAVA SICAKLIĞI
                            Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

                            RÜZGAR
                            Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz'de, zamanla Marmara'nın kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

                            AŞIRI YAĞIŞ UYARISI
                            Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                            ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
                            Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
                            Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                            MARMARA
                            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                            BALIKESİR °C, 30°C
                            Parçalı, zamanla çok bulutlu

                            EDİRNE °C, 32°C
                            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
                            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            KOCAELİ °C, 28°C
                            Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            EGE
                            Parçalı ve az bulutlu, zamanla İç Ege'nin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                            DENİZLİ °C, 32°C
                            Parçalı ve az bulutlu

                            İZMİR °C, 31°C
                            Parçalı ve az bulutlu

                            KÜTAHYA °C, 23°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            MANİSA °C, 32°C
                            Parçalı ve az bulutlu

                            AKDENİZ
                            Az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                            ADANA °C, 32°C
                            Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            ANTALYA °C, 34°C
                            Az bulutlu

                            HATAY °C, 29°C
                            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                            MERSİN °C, 31°C
                            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

                            İÇ ANADOLU
                            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli, Çankırı çevrelerinden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                            ANKARA °C, 20°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                            ÇANKIRI °C, 20°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                            ESKİŞEHİR °C, 23°C
                            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                            KONYA °C, 26°C
                            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                BATI KARADENİZ
                                Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

                                BOLU °C, 19°C
                                Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                DÜZCE °C, 24°C
                                Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                KASTAMONU °C, 20°C
                                Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                SİNOP °C, 24°C
                                Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat çevrelerinde kuvvetli; Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                                AMASYA °C, 20°C
                                Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                                ÇORUM °C, 19°C
                                Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

                                SAMSUN °C, 25°C
                                Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                TRABZON °C, 23°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                DOĞU ANADOLU
                                Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                                ERZURUM °C, 19°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                KARS °C, 19°C
                                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                                MALATYA °C, 27°C
                                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

                                VAN °C, 25°C
                                Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

                                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                                DİYARBAKIR °C, 32°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                GAZİANTEP °C, 30°C
                                Parçalı ve az bulutlu

                                SİİRT °C, 32°C
                                Az bulutlu

                                ŞANLIURFA °C, 33°C
                                Az bulutlu


                                KIRMIZI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?
                                Meteoroloji`nin sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin ediliyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

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