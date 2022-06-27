Batı Karadeniz'de sel felaketi! Evler sular altında kaldı, köprüler yıkıldı! Anons üstüne anons yapılıyor! AFAD'dan uyarı geldi
Meteorolojinin günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı yağış başladı. Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olan sağanak nedeniyle Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da dereler taştı, köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su basarken, mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi. Selin etkisiyle birçok araba dere yataklarına sürüklendi. Dere kenarlarında bulunan dükkanların açılmaması için de anons üstüne anons yapıldı. Zolguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı. AFAD "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin için taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır" uyarısında bulundu. İşte sel felaketi ile ilgili son dakika gelişmeleri...
27.06.2022 10:17 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:33
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı.
BAKAN SOYLU: DERE BOYU DÜKKANLAR AÇILMAYACAK
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, İnebolu'da derenin çok yükseldiğini ve dere boyundaki dükkanların açıklamayacağını belirtti.