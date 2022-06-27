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Batı Karadeniz'de sel felaketi! Evler sular altında kaldı, köprüler yıkıldı! Anons üstüne anons yapılıyor! AFAD'dan uyarı geldi

Meteorolojinin günlerdir uyarı üstüne uyarı yaptığı yağış başladı. Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olan sağanak nedeniyle Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da dereler taştı, köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su basarken, mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi. Selin etkisiyle birçok araba dere yataklarına sürüklendi. Dere kenarlarında bulunan dükkanların açılmaması için de anons üstüne anons yapıldı. Zolguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaklaşık 30 ev tahliye edildi, 100'ün üzerindeki kişi güvenli bölgeye taşındı. AFAD "Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin için taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır" uyarısında bulundu. İşte sel felaketi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

27.06.2022 10:17 - Son Güncelleme: 27.06.2022 10:33
Batı Karadeniz’de sel felaketi! Evler sular altında kaldı, köprüler yıkıldı! Anons üstüne anons yapılıyor! AFAD’dan uyarı geldi

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı.

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Batı Karadeniz’de sel felaketi! Evler sular altında kaldı, köprüler yıkıldı! Anons üstüne anons yapılıyor! AFAD’dan uyarı geldi

İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı, 2 köprü çöktü.

Sağanak nedeniyle iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşların üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz’de sel felaketi! Evler sular altında kaldı, köprüler yıkıldı! Anons üstüne anons yapılıyor! AFAD’dan uyarı geldi

BAKAN SOYLU: DERE BOYU DÜKKANLAR AÇILMAYACAK
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, İnebolu'da derenin çok yükseldiğini ve dere boyundaki dükkanların açıklamayacağını belirtti.

Batı Karadeniz’de sel felaketi! Evler sular altında kaldı, köprüler yıkıldı! Anons üstüne anons yapılıyor! AFAD’dan uyarı geldi

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Batı Karadeniz’de sel felaketi! Evler sular altında kaldı, köprüler yıkıldı! Anons üstüne anons yapılıyor! AFAD’dan uyarı geldi

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

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