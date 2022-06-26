Bartın’da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışa karşı 11 kenti sarı, 2 kenti de turuncu kodla uyardı.

Listede Karadeniz Bölgesi'nden Rize, Samsun, Sinop, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin de yer aldı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.