Bartın'da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı
Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı. Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.
Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.
Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın-Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.
Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.
YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışa karşı 11 kenti sarı, 2 kenti de turuncu kodla uyardı.
Listede Karadeniz Bölgesi'nden Rize, Samsun, Sinop, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin de yer aldı.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.