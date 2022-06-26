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Haberler Güncel Bartın'da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Bartın'da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı. Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

26.06.2022 13:28 - Son Güncelleme: 26.06.2022 13:32
Bartın’da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Kentte 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bartın’da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Orduyeri Mahallesi'nde mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerince halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Bartın’da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken sular tahliye ediliyor.

Bartın’da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.

Bartın’da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı.

Bartın’da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Karaçay mevkisinde oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan Bartın-Amasra kara yolu da ekiplerin çalışmaları sonucu trafiğe açıldı.

Bartın’da sel felaketi! Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı

Belediye ve cami hoparlörleri ile polis ve jandarma ekiplerinin araçlarından yapılan anonslarda, vatandaşlar sel riskine karşı uyarılıyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışa karşı 11 kenti sarı, 2 kenti de turuncu kodla uyardı.

Listede Karadeniz Bölgesi'nden Rize, Samsun, Sinop, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin de yer aldı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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