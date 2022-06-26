Son dakika: Batı Karadeniz'de sel! Meteoroloji'den flaş uyarı! Bartın Valisinden flaş uyarılar! Oralardan uzak durun

"Batı Karadeniz'deki yağışların etkisini artırarak daha da kuvvetleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kırmızı renkli bir uyarımız yayınlandı. Özellikle Düzce'nin doğusundan Sinop'un batısına kadar olan kıyı bölgelerde yağışın aşırı olmasını bekliyoruz."