Son dakika: Batı Karadeniz'de sel! Meteoroloji'den flaş uyarı! Bartın Valisinden flaş uyarılar! Oralardan uzak durun

Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak.
BATI KARADENİZ'E YAĞIŞLAR ŞİDDETLENİYOR
Yağışlı havanın kuzey ve iç kesimlerde süreceğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Batı Karadeniz için de önemli uyarıda bulundu:
"Batı Karadeniz'deki yağışların etkisini artırarak daha da kuvvetleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kırmızı renkli bir uyarımız yayınlandı. Özellikle Düzce'nin doğusundan Sinop'un batısına kadar olan kıyı bölgelerde yağışın aşırı olmasını bekliyoruz."