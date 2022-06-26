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    • 26.06.2022 19:15
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    Son dakika: Batı Karadeniz'de sel! Meteoroloji'den flaş uyarı! Bartın Valisinden flaş uyarılar! Oralardan uzak durun

    Son dakika... Batı Karadeniz'i sel aldı! Özellikle Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kastamonu'da evleri su bastı dereler taştı heyelanlar meydana geldi. Öte yandan Meteoroloji'den de bölge için yeni bir uyarı daha geldi. AFAD ise alarma geçti. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır." denildi. Ayrıca, "Emniyet, Jandarma, TSK, uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir" denildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan son bilgileri aktardı: 62 konut ve iş yerimizi su bastı. 32 binada tahliye işlemi gerçekleşti. Can kaybı ya da yaralanma yok. Vatandaşlarımız dere yataklarından uzak dursun. İşte Batı Karadeniz'deki sel felaketinde yaşananlar...

    Batı Karadeniz’de sel!

    Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak.

    BATI KARADENİZ'E YAĞIŞLAR ŞİDDETLENİYOR

    Yağışlı havanın kuzey ve iç kesimlerde süreceğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Batı Karadeniz için de önemli uyarıda bulundu:

    "Batı Karadeniz'deki yağışların etkisini artırarak daha da kuvvetleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle kırmızı renkli bir uyarımız yayınlandı. Özellikle Düzce'nin doğusundan Sinop'un batısına kadar olan kıyı bölgelerde yağışın aşırı olmasını bekliyoruz."

        METEOROLOJİ 6 KENTİ KIRMIZI KODLA UYARDI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.

        KIRMIZI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

        Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin ediliyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

        AFAD'dan yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

        "Meteroloji'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.

            Meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir. 1 helikopter Sinop iline,1 helikopter Bartın, Amasra'ya görevlendirilmiştir.

            Kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir.

            4 Bakanlığımızca; Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirilmiştir.

            CAN KAYBI YOK

            Bartın Valisi Nurtaç Arslan A Haber'de son bilgileri aktardı: 62 konut ve iş yerimizi su bastı. 32 binada tahliye işlemi gerçekleşti. Can kaybı ya da yaralanma yok. Vatandaşlarımız dere yataklarından uzak dursun
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            Haberler Güncel Son dakika: Batı Karadeniz'de sel! Meteoroloji'den flaş uyarı! Bartın Valisinden flaş uyarılar! Oralardan uzak durun
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