15 Temmuz'da şehit edilen Özel Harekâtçı Cennet Yiğit'in anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti!

Sabah'ta yer alan habere göre, Bunun devlete ve millete yapılan bir hainlik olduğunu düşünen Yıldız, askerlik yaptığı Genelkurmay Başkanlığına gitmek için yola çıkmak istedi. Babası, annesi ve eşinin gitmesini istemediği Yıldız, 'Ben ölsem, bir başkası ölse çok önemli değil ama ülke giderse her şey gider." diyerek yola koyuldu. Genelkurmay önünde darbecilerden alınan tankın üzerine çıkan Yıldız, tanktan düşerek ağır yaralandı. 4 ameliyata geçiren Yıldız "Darbe girişimini duyduğum an aklıma ilk gelen Cumhurbaşkanımız oldu. Hiç düşünmeden Ankara'ya gittim. Kuvvetli bir beyin kanaması geçirdim. Sıcak-soğuk havadan etkileniyorum. Araba kullanamıyorum. Bazen kelimeleri telaffuz bile edemiyorum. Yolculuk yapamıyorum. Ama devletimiz, milletimiz sağolsun. Daima birlik beraberlik içinde olmamız lazım" diye konuştu. Adının verildiği kütüphaneyle ilgili çalışmalarını da anlatan Yıldız "Ortaokul kütüphanesini yaklaşık 1000 kitap koyarak tamamladık. Şimdi sıra ilkokul kütüphanemizde. Gönüllere dokunmaya devam etmek istiyorum" dedi.



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