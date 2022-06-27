15 Temmuz'da şehit edilen Özel Harekâtçı Cennet Yiğit'in anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in, memleketi Kayseri'de, babası Yahya Kemal Yiğit tarafından yaptırılan Şehit Cennet Yiğit Anı Evi, ziyaretçi akınına uğruyor. Bünyan ilçesindeki aile evinin alt katındaki anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti.
Cennet'in eşyalarının yer aldığı anı evine Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından gelenlar var. Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit "Anı evinde Cennet'in üniforması, patlamada kırılan telefonu, çeyizindeki eşyalar, nişanlandığında kesilen kurdelesi ve onu şehit eden hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçalarından oluşan 500 parça bulunuyor. İnsanlarımızın şehitlerine sahip çıkmaları bizleri mutlu ediyor" dedi.
AĞLATAN NOTLAR
Anı evini ziyaret ederlerini Cennet'e yazdıkları notlar ağlatan cinsten. Bir ilkokul öğrencisi "Cennet abla ben de senin gibi polis olacağım" yazarken, Uzman Çavuş Üzeyir Emre Yalçın "Sen içimizdeki hainler tarafından şehit edildin. Senin öcünü almak için şehit olana kadar mücadele edeceğim. Rahat uyu şehidim" notunu düştü.