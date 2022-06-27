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    • 27.06.2022 06:58
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    • 27.06.2022 06:58
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    15 Temmuz'da şehit edilen Özel Harekâtçı Cennet Yiğit'in anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti!

    15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit “Kızımın anı evindeki deftere “Senin gibi polis olacağız” diye yazan birçok genç sözlerini tutarak polis oldu, üniformalarıyla bize ziyarete geldiler. Bir Cennet gitti ama bin Cennet geliyor” dedi.

    Türkiye kahramanını hiç unutmadı

    15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in, memleketi Kayseri'de, babası Yahya Kemal Yiğit tarafından yaptırılan Şehit Cennet Yiğit Anı Evi, ziyaretçi akınına uğruyor. Bünyan ilçesindeki aile evinin alt katındaki anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti.



    Cennet'in eşyalarının yer aldığı anı evine Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından gelenlar var. Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit "Anı evinde Cennet'in üniforması, patlamada kırılan telefonu, çeyizindeki eşyalar, nişanlandığında kesilen kurdelesi ve onu şehit eden hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçalarından oluşan 500 parça bulunuyor. İnsanlarımızın şehitlerine sahip çıkmaları bizleri mutlu ediyor" dedi.



    AĞLATAN NOTLAR
    Anı evini ziyaret ederlerini Cennet'e yazdıkları notlar ağlatan cinsten. Bir ilkokul öğrencisi "Cennet abla ben de senin gibi polis olacağım" yazarken, Uzman Çavuş Üzeyir Emre Yalçın "Sen içimizdeki hainler tarafından şehit edildin. Senin öcünü almak için şehit olana kadar mücadele edeceğim. Rahat uyu şehidim" notunu düştü.



        AzerbaycanHuseynov Sabuhi ise "Allah, Cennet'in simasında tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Aslanın dişisi erkeği olmaz. Gurur duydum" ifadelerine yer verdi. 11. sınıf öğrencisi Ayşegül ise "Cennet abla, FETÖ'nün köpeklerinin hain oyunları karşısında bizim için savaştın ve şehit oldun. Hiç merak etme, bu vatan artık bize emanet. Ben de polis ocağım" satırlarını yazmış. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit kızının anı defterine "Ben de özel harekatçı olacağım" diyen bir çok gencin sözünü tutarak polis olduğunu ve kendilerini üniformalarıyla ziyaret ettiğini söyleyerek "Bir Cennet gitti ama bin Cennet geliyor" dedi.



        Baba Yiğit "Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla o hain gecenin seyri değişti. Allaha binlerce şükür ki, bu vatan için çocuklarımız şehit düştü. Şehitlerimiz birileri gibi tankların arasından sıvışıp, belediye başkanının evinden darbeyi canlı yayında izlemedi. Tarih, "Darbe olsa tankların önüne ilk ben çıkarım" deyip tankların arasından nasıl sıvışanları da yazacak" diye konuştu. Anne Huriye Yiğit ise "Acılarımız ve özlemlerimiz hep taze. Tek tesellimiz kızımın şehit olması" dedi.



        15 TEMMUZ GAZİSİ YILDIZ: SOL KOLUM FELÇ OLDU AMA HAİNLERİN KARŞISINA YİNE DİKİLİRİM
        15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tanktan düşerek ağır yaralanan evli ve 4 çocuk babası Çetin Yıldız (40), gazi olmanın gururunu yaşıyor. 9 ay boyunca hastanede tedavi gören ve halen daha fizik tedavi alan Yıldız, "Sol kolumda yüzde 70 oranında felç durumu söz konusu. Ama inanın hiç pişman değilim. Yine olsa yine gider ve o hainlerin karşısına dikilirim. Devletimiz, milletimiz sağ olsun" dedi. Yıldız, yaşadığı Kulu ilçesinde kendi adının verildiği ilk ve ortaokula kütüphane yapmak içinde çalışmalarını sürdürüyor. Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimi haberini bir akrabasının düğünündeyken aldı.

            Sabah'ta yer alan habere göre, Bunun devlete ve millete yapılan bir hainlik olduğunu düşünen Yıldız, askerlik yaptığı Genelkurmay Başkanlığına gitmek için yola çıkmak istedi. Babası, annesi ve eşinin gitmesini istemediği Yıldız, 'Ben ölsem, bir başkası ölse çok önemli değil ama ülke giderse her şey gider." diyerek yola koyuldu. Genelkurmay önünde darbecilerden alınan tankın üzerine çıkan Yıldız, tanktan düşerek ağır yaralandı. 4 ameliyata geçiren Yıldız "Darbe girişimini duyduğum an aklıma ilk gelen Cumhurbaşkanımız oldu. Hiç düşünmeden Ankara'ya gittim. Kuvvetli bir beyin kanaması geçirdim. Sıcak-soğuk havadan etkileniyorum. Araba kullanamıyorum. Bazen kelimeleri telaffuz bile edemiyorum. Yolculuk yapamıyorum. Ama devletimiz, milletimiz sağolsun. Daima birlik beraberlik içinde olmamız lazım" diye konuştu. Adının verildiği kütüphaneyle ilgili çalışmalarını da anlatan Yıldız "Ortaokul kütüphanesini yaklaşık 1000 kitap koyarak tamamladık. Şimdi sıra ilkokul kütüphanemizde. Gönüllere dokunmaya devam etmek istiyorum" dedi.

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            Haberler Güncel 15 Temmuz'da şehit edilen Özel Harekâtçı Cennet Yiğit'in anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti!
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