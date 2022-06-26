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    Marmaris'teki yangında 4500 hektarlık alan telef oldu! Ormanın daha az zarar görmesini hayat koridoru engelledi

    Marmaris’teki yangında 4 bin 500 hektarlık alan yandı, bitti. 4 günde tamamen kontrol altına alınabilen yangında, ormanların daha çok zarar görmesi, açılan hayat koridoru ile önlendi.

    Yeşil yol!

    Muğla Marmaris'te meydana gelen yangının ardından, emniyet şeritlerinin önemi bir kez daha kendisini gösterdi. 4 bin 500 hektarlık alanı yok eden yangın, 4 günde tamamen kontrol altına alınabildi. Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Nevşi, yangın emniyet şeritlerinin ormanın sırt bölgelerine açılmasının önemine dikkat çekti: "Sırtlarda açılmış ve servi perdeleriyle hem rüzgara hem de alevlere karşı ihata edilmiş ormanlarda yangın çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Bu yöntem ekolojik olduğu kadar diğer yöntemlere oranla çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir" dedi. Çok şiddetle ilerleyen bir orman yangınını her yerine su atarak söndürmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Nevşi, şerit yönteminin farkını şöyle dile getirdi: "Yangın emniyet şeritleri belli yerlerde sırtlara doğru yapılır ve yanlarına servi gibi güç yanan ve rüzgarı da engelleyen şeritler konulursa çok rahat kontrol altına alınabilir. Şeritler, yangına neden olan rüzgar yönüne dik sırtlarda yapılmalıdır."



    Genişlikleri 6-15 metre olan, yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden yararlanılarak yapılan yollar, adeta ormanların can simidi oluyor.



    Marmaris Bördübet koyu Yedi Adalar mevkiinde başlayan yangından geri kalan manzara ise drone ile havadan görüntülendi.



        HAYVANLAR TELEF OLDU
        Başta boz ayı olmak üzere Karakulak gibi canlıların yaşam alanı yandı.



        İDAM CEZASI GELSİN
        Marmaris'te ormanı ateşe veren Sacit Ayhan tutuklandı. Başkan Erdoğan'ın idam cezası açıklamasına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezalarının yeniden ele alınmasında biz de fayda görüyoruz En ağır yaptırım olan idam yaptırımı dahil her yaptırımın bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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