Marmaris'teki yangında 4500 hektarlık alan telef oldu! Ormanın daha az zarar görmesini hayat koridoru engelledi

Muğla Marmaris'te meydana gelen yangının ardından, emniyet şeritlerinin önemi bir kez daha kendisini gösterdi. 4 bin 500 hektarlık alanı yok eden yangın, 4 günde tamamen kontrol altına alınabildi. Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Nevşi, yangın emniyet şeritlerinin ormanın sırt bölgelerine açılmasının önemine dikkat çekti: "Sırtlarda açılmış ve servi perdeleriyle hem rüzgara hem de alevlere karşı ihata edilmiş ormanlarda yangın çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Bu yöntem ekolojik olduğu kadar diğer yöntemlere oranla çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir" dedi. Çok şiddetle ilerleyen bir orman yangınını her yerine su atarak söndürmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Nevşi, şerit yönteminin farkını şöyle dile getirdi: "Yangın emniyet şeritleri belli yerlerde sırtlara doğru yapılır ve yanlarına servi gibi güç yanan ve rüzgarı da engelleyen şeritler konulursa çok rahat kontrol altına alınabilir. Şeritler, yangına neden olan rüzgar yönüne dik sırtlarda yapılmalıdır."