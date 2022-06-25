Marmaris'teki yangında 'gece görüş' yalanını ortaya atan muhalefete tokat gibi cevap!

Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris'teki orman yangınında gece görüşlü helikopterlerin neden kullanılamadığı konusunda açıklama yaptı.
Doğan, gece görüşle yangın söndürmenin ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramlarının birbirinden farklı olduğunu dile getirdi.
"GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ SIFIR GÖRÜŞ ŞARTLARINA GÖRE YAPILDI"
Jandarma Havacılık Başkanlığı ve silahlı kuvvetlerdeki diğer kurumların, gece görüş gözlüğüyle 1990 yılından bu tarafa özellikle Sikorsky helikopterleriyle faaliyet icra ettiğini hatırlatan Doğan, bugün dünyada en çok gece görüş saatine sahip ve en tecrübeli birliklerden bir tanesi olarak, en zorlu şartlarda, en zorlu görevleri yapacak imkan ve kabiliyete sahip olduklarının altını çizdi.
Gece görüş gözlüğünün sıfır görüş şartlarına göre yapıldığını anlatan Doğan, "Yani herhangi bir ay, yıldız ya da yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçabileceği şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla yerden herhangi bir çakmak, bir fener dahi, bırakın yangını, gece görüş gözlüğü uçma kabiliyetine ters orantılıdır ve sizi uçuramaz. Dolayısıyla gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme kavramını ifade etmek istiyorum. Böyle bir kavram yok. Böyle bir şey olsaydı biz bugün bunu söndürebilecek durumdayız." dedi.
AVUSTRALYA DÜŞEN HELİKOPTERLER NEDENİYLE EMNİYETSİZ BULDU
Dünyada çok kısıtlı ülkelerde gece yangın söndürebilen helikopterler olduğunu belirten Doğan, "Şöyle ifade edeyim; Avustralya bunu 2015 yılına kadar gece görüş gözlüğüyle yangın söndürmeyi denedi ancak düşen helikopterleri neticesinde bunu emniyetsiz buldu ve 2015 yılından bu tarafa Avustralya ve birkaç ülkede gece yangın söndürebilen helikopterler geliştirilmeye devam ediliyor." diye konuştu.