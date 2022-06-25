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    • 25.06.2022 12:51
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    Marmaris'teki yangında 'gece görüş' yalanını ortaya atan muhalefete tokat gibi cevap!

    Son dakika haberi! Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Doğan, gece görüş gözlüklerinin pilotların herhangi bir ışık kaynağı olmadan uçabileceği şekilde yapıldığını belirterek, yerden herhangi bir ışık kaynağının olması durumunda kullanılamayacağını söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muhalefete tokat gibi cevap!

    Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Marmaris'teki orman yangınında gece görüşlü helikopterlerin neden kullanılamadığı konusunda açıklama yaptı.

    Doğan, gece görüşle yangın söndürmenin ve gece yangın söndürebilen helikopter kavramlarının birbirinden farklı olduğunu dile getirdi.

    "GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ SIFIR GÖRÜŞ ŞARTLARINA GÖRE YAPILDI"
    Jandarma Havacılık Başkanlığı ve silahlı kuvvetlerdeki diğer kurumların, gece görüş gözlüğüyle 1990 yılından bu tarafa özellikle Sikorsky helikopterleriyle faaliyet icra ettiğini hatırlatan Doğan, bugün dünyada en çok gece görüş saatine sahip ve en tecrübeli birliklerden bir tanesi olarak, en zorlu şartlarda, en zorlu görevleri yapacak imkan ve kabiliyete sahip olduklarının altını çizdi.

    Gece görüş gözlüğünün sıfır görüş şartlarına göre yapıldığını anlatan Doğan, "Yani herhangi bir ay, yıldız ya da yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçabileceği şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla yerden herhangi bir çakmak, bir fener dahi, bırakın yangını, gece görüş gözlüğü uçma kabiliyetine ters orantılıdır ve sizi uçuramaz. Dolayısıyla gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme kavramını ifade etmek istiyorum. Böyle bir kavram yok. Böyle bir şey olsaydı biz bugün bunu söndürebilecek durumdayız." dedi.

    AVUSTRALYA DÜŞEN HELİKOPTERLER NEDENİYLE EMNİYETSİZ BULDU
    Dünyada çok kısıtlı ülkelerde gece yangın söndürebilen helikopterler olduğunu belirten Doğan, "Şöyle ifade edeyim; Avustralya bunu 2015 yılına kadar gece görüş gözlüğüyle yangın söndürmeyi denedi ancak düşen helikopterleri neticesinde bunu emniyetsiz buldu ve 2015 yılından bu tarafa Avustralya ve birkaç ülkede gece yangın söndürebilen helikopterler geliştirilmeye devam ediliyor." diye konuştu.

        "BU PROJEKTÖRLER 4 KİLOMETREDEN AYDINLATABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP"
        Bu helikopterlerde, mevcut helikopterlere ilave olarak bir stadı gece aydınlatabilecek kapasitede 6 projektör bulunduğu bilgisini paylaşan Doğan, "Bu projektörler 4 kilometreden aydınlatabilecek kapasiteye sahip. İçerisinde pilör dediğimiz kamera sistemleri var. İlave 10 tane mürettebat var. Ayrıca helikopterlerin motorları çok çok güçlendirilmiş. Herhangi bir kaçınma durumunda, helikopter emergency'e girdiğinde personelin hayatını kurtarmak için." ifadelerini kullandı.

        Doğan, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla aslında helikopter gece görüş gözlüğüyle uçmuyor, aydınlatmayı da sağlayarak kendine bir kanal açıyor. O aydınlatılmış tünel içerisinde uçuyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kamuoyunda böyle bir yanlış algı var. Geçen sene bu helikopterlerimiz Isparta'da konuşlandı ve uçtular. Bu sene de Milas'ta hazırlık yapıyorlar, bugün yarın uçuşa geçecekleri bilgisini edindik.

        Bu helikopter gündüz devam eden sabit bir yangında kullanılıyor. Gündüz hava kararmadan önce sabit bir su alma noktasına gidiyor. Su alıp yangının olduğu noktaya gündüz şartlarında kendisine emniyetli bir irtifa çiziyor ve gece gidip o noktaya atım yapıyor. Onda da en fazla 4 ya da 5 atım yapıyor.

        Eğer gündüzün haricinde başka bir nokta çıktığında ya da o yangın başka bir noktaya sıçradığında gece yangın söndürme imkan ve kabiliyetine sahip değil. Gündüz şartlarında kendisine emniyetli, engellerden kaçınmış, aydınlatılmış bir koridor çiziyor, gece o noktada ancak yangın söndürülebiliyor."

        HAVA ARAÇLARININ ÇOĞU GECE GÖRÜŞLÜ
        Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Kar yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Yalan ve iftiradan kaynaklanan siyaseti de niteliksiz bir hale getirmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Sığ ve niteliksiz muhalefet yangın gibi tehlikelidir. Bizim helikopterlerimizin, devlet hava araçlarımızın yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür. Gece yangın söndürebilen araç farklıdır. Kullandık mı, evet geçen sene deneyimledik. Herkes kendi işini yapsın. Buna bir belediye başkanı karışırsa tuz kokmuş demektir. Bunlar doğru işler değil. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Jandarma havacılık başkanımız Ali Doğan gece görüşlü hava araçlarıyla ilgili bir değerlendirme ortaya koyacak." dedi.

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        Haberler Güncel Marmaris'teki yangında 'gece görüş' yalanını ortaya atan muhalefete tokat gibi cevap!
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