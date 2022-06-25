Marmaris'teki yangında 'gece görüş' yalanını ortaya atan muhalefete tokat gibi cevap!

Gece görüş gözlüğünün sıfır görüş şartlarına göre yapıldığını anlatan Doğan, "Yani herhangi bir ay, yıldız ya da yerden bir suni ışık olmadan pilotların uçabileceği şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla yerden herhangi bir çakmak, bir fener dahi, bırakın yangını, gece görüş gözlüğü uçma kabiliyetine ters orantılıdır ve sizi uçuramaz. Dolayısıyla gece görüş gözlüğüyle yangın söndürme kavramını ifade etmek istiyorum. Böyle bir kavram yok. Böyle bir şey olsaydı biz bugün bunu söndürebilecek durumdayız." dedi.

AVUSTRALYA DÜŞEN HELİKOPTERLER NEDENİYLE EMNİYETSİZ BULDU

Dünyada çok kısıtlı ülkelerde gece yangın söndürebilen helikopterler olduğunu belirten Doğan, "Şöyle ifade edeyim; Avustralya bunu 2015 yılına kadar gece görüş gözlüğüyle yangın söndürmeyi denedi ancak düşen helikopterleri neticesinde bunu emniyetsiz buldu ve 2015 yılından bu tarafa Avustralya ve birkaç ülkede gece yangın söndürebilen helikopterler geliştirilmeye devam ediliyor." diye konuştu.