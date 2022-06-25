Marmaris'teki orman yangını 5'inci gününde! Bakan Kirişci açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan Orman Yangını ile ilgili basın toplantısı düzenliyor.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Kirişci, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. 100 tane olmuşsa 88 tanesi insan kaynaklıdır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satır başları;



Kontrol altına alınmış olan bir yangınla ilgili güzel haberi vermek için bir aradayız. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Bütün aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Soğutma çalışmaları devam edecek.

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklıdır. Bu tedbirsizlik, özensizlik ve kasti olabilir. Yüzde 55'i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, Turizm cennetinde hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıla göre gerek helikopter sayımızda, gerek İHA sayısında bunlar hava araçlarıyla ilgili bu sayılar artırılmıştır. Bir koordinasyon ve uyum içerisinde bu çalışmaları yürüttük arkadaşlar. Sahada gördüklerimle geçen seneyi mukayese ettiğimde vatandaşlarımızın daha duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Bizim Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 150 bine ulaşmış bir sayımız var. 100 binin üzerinde de bir gönüllü gurubumuz var.

1945 sonrası en büyük organ yangını yaşandı ama Türkiye 21 bin hektar civarında olmasına rağmen Avrupa'da oldukça iyi bir durumda diyebilirim. Dikkat ederseniz konuşmamızı kesen bir hava aracımız yok. Bu bizim yangını kontrol altına aldığımız anlamına geliyor. Gün boyu devam edecek.

Özellikle uçuş saati açısından bin 69 saat uçak ve helikopter uçuruldu. Bir de sorti sayısını vermek istiyorum, 4 bin 48 adet sorti yapılmıştır. Atılan su miktarı 1 Mart'tan itibaren 13 bin 384 ton su atılmış, bu yangında 12 bin 400 ton su atılmıştır. Bu yangına verdiğimiz önemi gösteriyor.

Her şeyden önce tüm dünyadan yangında mücadelede asıl olan kara mücadelesidir. Dünyada gerçekten geceleyin orman alanına girip bu mücadeleyi veren bir ekip yoktur desek abartmış olmayız. Dünyada kendini bu topraklara adamış olan insanlarımız, polisimiz, jandarmamız, sade vatandaşımız gece vakti de olsa bu mücadeleyi verdiklerini belirtmem de yarar var.

Bundan sonra, soğutma çalışmalarımız bittikten sonra önce kendi kendilerine ağaçlanmasına müsaade edilecek, sonra fidan dikme çalışmalarımız da olacak. Geçmişte de aynısını yaptık, şimdi de aynısını yapacağız bu alanların istismarına izin vermeyeceğiz.

Orman dediğimiz şey bizim yeşil vatanımız. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Soylu Bakanıma, gerçekten zorlu günlerin bakanı, bize destek verdi. Katkılarından dolayı Soylu'ya teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza, STK'lara şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın. Yangın kontrol altına alınmıştır. Son olarak da basın mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.