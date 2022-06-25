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Marmaris yangını Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ülkenin günemine oturdu. 5 gündür alevlerle mücadele edilirken yangın kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

25.06.2022 13:53 - Son Güncelleme: 25.06.2022 13:53
Marmaris yangını Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ülkenin günemine oturdu. 5 gündür alevlerle mücadele edilirken yangın kontrol altına alındı.

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Marmaris yangını Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.

Marmaris yangını Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi!

"GÖKTÜRK-1 UYDUSU İLE UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hâle getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Marmaris yangını Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi!

YANGINI ÇIKARDIĞINI İTİRAF ETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan yangını çıkardığını itiraf etti. Ayhan arazilerini satan ve kendisini dışlayan babasına kızdığı için, intihar amacıyla ormanı yaktığını öne sürdü. 5 ayrı suçtan kaydı da bulunan Ayhan, kasten orman yakma suçundan 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Marmaris yangını Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi!

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edecek." dedi.

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