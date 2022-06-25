Marmaris yangını Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi!
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ülkenin günemine oturdu. 5 gündür alevlerle mücadele edilirken yangın kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaştı.
"GÖKTÜRK-1 UYDUSU İLE UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hâle getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı." ifadelerine yer verildi.
YANGINI ÇIKARDIĞINI İTİRAF ETTİ
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan yangını çıkardığını itiraf etti. Ayhan arazilerini satan ve kendisini dışlayan babasına kızdığı için, intihar amacıyla ormanı yaktığını öne sürdü. 5 ayrı suçtan kaydı da bulunan Ayhan, kasten orman yakma suçundan 10 yıl hapis istemiyle yargılanacak.