Marmaris yangını Göktürk-1 uydusu tarafından uzaydan görüntülendi!

"GÖKTÜRK-1 UYDUSU İLE UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te kontrol altına alınan yangında, yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi. Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından da kullanıma hazır hâle getirilen görüntüler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıldı." ifadelerine yer verildi.