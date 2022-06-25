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    • 25.06.2022 15:54
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    Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan’dan ’NATO’ teması!

    İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik talebinde bulunurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdikleri desteğe dikkat çekerek 'Evet demeyiz' ifadeleriyle vetonun sinyalini vermişti.

    İsveç'te bir yandan terör örgütleri cirit atarken diğer yandan NATO üyeliği talebi de sürüyor.

    Gelişmeler ışığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

    GÜNDEM İSVEÇ VE FİNLANDİYA
    Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.

    Detaylar gelecek...
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