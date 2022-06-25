Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik talebinde bulunurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdikleri desteğe dikkat çekerek 'Evet demeyiz' ifadeleriyle vetonun sinyalini vermişti.

İsveç'te bir yandan terör örgütleri cirit atarken diğer yandan NATO üyeliği talebi de sürüyor.

Gelişmeler ışığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.