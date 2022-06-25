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    • 25.06.2022 15:29
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    Muhammed Amar Ampara kimdir? Yunan istihbaratının Türkiye'deki casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı mı, nerede yakalandı? Yunan istihbaratı nedir?

    Son dakika haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatına çalışan Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara’yı deşifre etti. Casus yakalanarak iki Türk bayrağı arasında elleri kelepçelendi. Peki, Muhammed Amar Ampara kimdir? Yunan istihbaratının Türkiye'deki casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı mı? Yunan istihbaratı nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Muhammed Amar Ampara kimdir?

    Son dakika haberi! Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı. Peki, Muhammed Amar Ampara kimdir? Yunan istihbaratının Türkiye'deki casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı mı, nerede yakalandı? Yunan istihbaratı nedir?

    TSK UNSURLARI HAKKINDA BİLGİ TOPLAMIŞ

    Yunan casusu Ampara'nın Türkiye'ye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Casusun sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı ortaya çıkarıldı.

    TÜRKİYE'DEKİ SURİYELERİ HAKKINDA DA BİLGİ VERMİŞ

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süren takip ve deşifre çalışmaları sırasında casus Ampara'nın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi topladığı belirlendi. Zanlının Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamları ve Türkiye'deki Suriyeliler hakkında EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.

        İKİ TÜRK BAYRAĞI ARASINDA ELLERİ KELEPÇELENDİ

        MİT'in yaptığı izleme ve delillendirme faaliyetleri sonrasında Mohammed Amar Ampara düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanan Yunan casus, iki Türk bayrağı arasında elleri kelepçelendi.
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        Haberler Güncel Muhammed Amar Ampara kimdir? Yunan istihbaratının Türkiye'deki casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı mı, nerede yakalandı? Yunan istihbaratı nedir?
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