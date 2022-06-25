Muhammed Amar Ampara kimdir? Yunan istihbaratının Türkiye'deki casusu Muhammed Amar Ampara yakalandı mı, nerede yakalandı? Yunan istihbaratı nedir?

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELERİ HAKKINDA DA BİLGİ VERMİŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süren takip ve deşifre çalışmaları sırasında casus Ampara'nın Türkiye'deki Suriyeliler hakkında da bilgi topladığı belirlendi. Zanlının Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamları ve Türkiye'deki Suriyeliler hakkında EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.