Akkuyu NGS'nin 3. ünitesine ait "kor tutucu" santral sahasına ulaştı: 144 tonluk ilk büyük ekipman!

Kor tutucunun kalite kontrolünün gerçekleştirildiğini anlatan Butskikh, şunları kaydetti:

"Kor tutucular, VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktörlere sahip tüm modern nükleer güç ünitelerinin bir parçasıdır. Bu, nükleer santral işletilirken herhangi bir senaryoda çevre ve insanların güvenliğini sağlayan nükleer alanda uzmanlaşmış bilim insanlarının eşsiz bilgi birikimine dayanıyor. Kor tutucunun kurulumundan önce kapsamlı bir kontrol yapılması büyük önem arz ediyor. İmalat tesisinde, Akkuyu Nükleer AŞ temsilcilerinin katılımıyla kor tutucunun kalite kontrolü gerçekleştirildi. Akkuyu NGS sahasına ulaştığında ekipmanın bütünlüğü ve güvenilirliğinin teyit edildiği zorunlu bir giriş kontrol prosedürü daha uygulandı."