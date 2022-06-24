CHP'de adaylık bilmecesi! CHP'li isimden şok sözler: Ankara Ekrem İmamoğlu'nu taca çıkardı

Doğrusu bu çok şaşırtıcı değil; çünkü genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da şimdiden cumhurbaşkanı olmuş havasında. Kazanır mı kazanmaz mı bilemem ama CHP içindeki adaylık yarışını kazandığı çok açık. CHP'liler bundan çok eminler ve bu ruh hâliyle 3 Temmuz'daki 6'lı masa toplantısına gidileceği söyleniyor.