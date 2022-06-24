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    • 24.06.2022 09:27
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    CHP'de adaylık bilmecesi! CHP'li isimden şok sözler: Ankara Ekrem İmamoğlu'nu taca çıkardı

    2023 seçimleri için adaylarını bir türlü açıklamayan muhalefette iş Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına doğru gidiyor. Peki kazanamayacağı bilindiği halde 6’lı masanın adayı neden Kılıçdaroğlu? Konuyla ilgili CHP’li bir isimden gelen yorum çok çarpıcı: “Hiçbiri kendilerinin siyasi hayatını da bitirecek yeni bir aday istemez." Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP’li ismin “Ankara İmamoğlu’nu taca attı” sözlerini aktardı.

    İşte Mahmut Övür'ün yazısından ilgili bölüm:

    Ankara'da özellikle CHP kulislerinde klasik bir seçim öncesi havası yaşanıyor. Genel başkan yardımcısından çaycısına herkes, sanki yarın seçim olacakmış gibi bir ruh hâli içinde. İşin garip tarafı milletvekili, il başkanlığı hesapları yapanlar bile var.

    Doğrusu bu çok şaşırtıcı değil; çünkü genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da şimdiden cumhurbaşkanı olmuş havasında. Kazanır mı kazanmaz mı bilemem ama CHP içindeki adaylık yarışını kazandığı çok açık. CHP'liler bundan çok eminler ve bu ruh hâliyle 3 Temmuz'daki 6'lı masa toplantısına gidileceği söyleniyor.

    Orada olacaklar konusunda da kaygılı değiller. Onlara göre başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere diğer liderler de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor.
        Ankara Ekrem İmamoğlu’nu taca çıkardı
        Haberler Güncel CHP'de adaylık bilmecesi! CHP'li isimden şok sözler: Ankara Ekrem İmamoğlu'nu taca çıkardı
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