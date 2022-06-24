CHP'de adaylık bilmecesi! CHP'li isimden şok sözler: Ankara Ekrem İmamoğlu'nu taca çıkardı

İşte Mahmut Övür'ün yazısından ilgili bölüm:
Ankara'da özellikle CHP kulislerinde klasik bir seçim öncesi havası yaşanıyor. Genel başkan yardımcısından çaycısına herkes, sanki yarın seçim olacakmış gibi bir ruh hâli içinde. İşin garip tarafı milletvekili, il başkanlığı hesapları yapanlar bile var.
Doğrusu bu çok şaşırtıcı değil; çünkü genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da şimdiden cumhurbaşkanı olmuş havasında. Kazanır mı kazanmaz mı bilemem ama CHP içindeki adaylık yarışını kazandığı çok açık. CHP'liler bundan çok eminler ve bu ruh hâliyle 3 Temmuz'daki 6'lı masa toplantısına gidileceği söyleniyor.
Orada olacaklar konusunda da kaygılı değiller. Onlara göre başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere diğer liderler de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor.