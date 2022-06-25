Anne Frank kimdir, nasıl ve neden öldü? Google Doodle oldu! Anne Frank mesleği neydi? Tifüs hastalığı nedir? Yahudi soykırımı nasıl oldu?





Google'ın doodle yaptığı Anne Frank kimdir? Anne Frank kaç yaşında, nasıl öldü?

Annelies Marie "Anne" Frank 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt, Almanya'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı'nda 1942'den 1944'te kadar işgal altındaki Hollanda'daki hayatını yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Hatıra Defteri adıyla basılmıştır. Frank bu sebeple Holokost'un en bilinen mağdurlarından biri olarak bilinir.

Naziler'in Almanya'yı kontrol altına almasıyla dört buçuk yaşındayken ailesiyle birlikte, hayatının çoğunu geçireceği Amsterdam'da yaşadı. Alman vatandaşı olarak doğdu, 1941'de vatandaşlığını kaybetti. Mayıs 1940'ta Almanların Hollanda işgaliyle Amsterdam'da kaldı. Temmuz 1942'de ailesiyle birlikte evdeki kütüphanenin arkasında gizli bir odaya saklandı.