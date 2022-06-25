Anne Frank kimdir, nasıl ve neden öldü? Google Doodle oldu! Anne Frank mesleği neydi? Tifüs hastalığı nedir? Yahudi soykırımı nasıl oldu?

Anne Frank kimdir, neden öldü? Google tarafından hazırlanan Doodle servisi ile, bilim insanları, sanatçılar ve toplumun önde gelen insanları hatırlanmaya devam ediyor. Google bugüne özel hazırladığı Doodle ile Anne Frank'e yer verdi. Google ayrıca, dünya çapında Anne Frank için arama trendlerini sergileyen Google Trendler istatistiklerini yayınlayarak Frank'i onurlandırdı. Bu gelişmenin ardından Anne Frank hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Anne Frank kimdir, nasıl ve neden öldü? Anne Frank mesleği neydi? Tifüs hastalığı nedir? Yahudi soykırımı nasıl oldu? İşte tüm merak edilenler!
Google'ın doodle yaptığı Anne Frank kimdir? Anne Frank kaç yaşında, nasıl öldü?
Annelies Marie "Anne" Frank 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt, Almanya'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı'nda 1942'den 1944'te kadar işgal altındaki Hollanda'daki hayatını yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Hatıra Defteri adıyla basılmıştır. Frank bu sebeple Holokost'un en bilinen mağdurlarından biri olarak bilinir.
Naziler'in Almanya'yı kontrol altına almasıyla dört buçuk yaşındayken ailesiyle birlikte, hayatının çoğunu geçireceği Amsterdam'da yaşadı. Alman vatandaşı olarak doğdu, 1941'de vatandaşlığını kaybetti. Mayıs 1940'ta Almanların Hollanda işgaliyle Amsterdam'da kaldı. Temmuz 1942'de ailesiyle birlikte evdeki kütüphanenin arkasında gizli bir odaya saklandı.
Bu zamandan Ağustos 1944'te ailenin Gestapo tarafından tutuklanmasına kadar geçen sürede, doğum günü hediyesi olan günlüğüne düzenli olarak yaşadıklarını yazdı. Aile tutuklanınca Nazi toplama kamplarına gönderildi. Ekim veya Kasım 1944'te ablası Margot ile Auschwitz'ten Bergen-Belsen toplama kampına gönderildiler. Birkaç ay sonra burada muhtemelen tifüsten yaşamlarını yitirdiler.
Kızıl Haç ölümlerini Mart olarak tespit etmiş ve resmi ölüm tarihi 31 Mart olarak belirlemişti ancak 2015'te Anne Frank'in Evi'nde yapılan araştırmalar Şubat'ta ölmüş olmalarının daha muhtemel olduğunu duyurmuştur.