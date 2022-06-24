Suudi Arabistan’dan üç teklif: Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başlıyor!

Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyaretiyle iki ülke arasında gerginliklerin yarattığı ticari anlaşmazlıklar son buluyor.
Bugünden itibaren, Türk malları Suudi Arabistan gümrüklerinde bekletilmeden ülkeye alınacak. Ticari ve iş vizeleri anında verilecek. İhalelere Türk firmalarının alınmaması problemi de ortadan kalktı. Suudi Arabistan Türkiye'ye üç teklifte bulundu: Üçüncü ülkelere birlikte açılalım.
Ülkede Türk mallarının sergileneceği bir fuar yapalım. Saudi 2030'da gerçekleştirilmesi öngörülen 3.3 trilyon dolarlık enerji, su, konut ve altyapı projelerine teklif verin. Selman'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından iki ülkenin iş dünyası da yuvarlak masa etrafında bir araya geldi. DEİK'in düzenlediği toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, DEİK Başkanı Nail Olpak ve işadamları katıldı.
GÜMRÜK VE VİZE SORUNU BİTTİ
Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Al Kasabi, işadamlarına "Talimat verdik. Geçmişi geride bırakın. Bundan sonra gümrükte malların bekletilmesi gibi bir durum olmayacak. Çalışma vizeleri bekletilmeyecek" garantisi verdi. Üçüncü ülkelere birlikte yatırım yapılmasını, Türk müteahhitlerinin altyapı projelerinde görev almasını, Arabistan'da Türk firmalarının katılacağı bir fuar organizasyonu yapılmasını isteyen Suudi bakanların "Bunu yeni bir dönem, yeni bir gelecek olarak görelim" dediği öğrenildi.