Suudi Arabistan’dan üç teklif: Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başlıyor!



SWAP ANLAŞMASI

Suudi Arabistan'la görüşmelerde en önemli konulardan biri de swap görüşmeleriydi. İki lider, bu konuda kararılık mesajı verirken, teknik görüşmelerin önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Merkez Bankası, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi ve finansal işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla swap anlaşmaları yapıyor. BAE Merkez Bankası'yla 5 milyar dolar, Kore Merkez Bankası 2 milyar dolar, Çin Merkez Bankası'yla 6 milyar dolar, Katar'la 15 milyar dolar anlaşma yapıldı.

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