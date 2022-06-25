Başkan Erdoğan Marmaris'te incelemelerde bulunarak korkunç yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu





15 UÇAK 46 HELİKOPTER

1204'ü orman olmak üzere 4 bin 587 personelin sahada görev yapmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bugüne kadar 405 arazöz, 202 iş makinası, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1159 araç görev yaptı. 15'i uçak, 46 helikopter olmak üzere 61 hava aracıyla yangında arkadaşlarımız görev aldılar. Romanya ve İsrail hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunmuş, fakat şu an itibariyle ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle söndürmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.