Başkan Erdoğan Marmaris'te incelemelerde bulunarak korkunç yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu

Marmaris Değirmenyanı Kriz Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Yangın afetinde yapılması gereken neyse bunların hepsi anında yapıldı. Bu süreci güçlü bir şekilde devam ettirdik. Bu süreci toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte saat 14.02'de Dalaman'da 22 Haziran'da saat 09.30 Fethiye, Köyceğiz, saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.
15 UÇAK 46 HELİKOPTER
1204'ü orman olmak üzere 4 bin 587 personelin sahada görev yapmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bugüne kadar 405 arazöz, 202 iş makinası, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1159 araç görev yaptı. 15'i uçak, 46 helikopter olmak üzere 61 hava aracıyla yangında arkadaşlarımız görev aldılar. Romanya ve İsrail hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunmuş, fakat şu an itibariyle ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle söndürmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.
AĞAÇLANDIRMA BAŞLATACAĞIZ ERDOĞAN,
"Yanan 4 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmasını başlatacağız" dedi.