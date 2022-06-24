Bursa'da 450 polisin katılımıyla "Dinamit-2" uygulaması yapıldı: Aranan 5 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 450 polisin katılımıyla, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde 'Dinamit-2' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ahlak Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçe Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.