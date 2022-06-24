Marmaris yangınında alevlerin önünü emniyet şeridi kesti

Çok şiddetle ilerleyen bir orman yangınını her yerine su atarak söndürmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Nevşi, şerit yönteminin farkını şöyle anlatıyor: "Büyük yangınlarda çok yüksek derecede enerji açığa çıkar. Bu tür yangınlarda da zaten yangın cephesi dediğimiz yangının ileriye doğru ilerlemesini sağlayan ve alev almış olan kısmı su ile söndürmek zorlaşır. Ancak yangın emniyet şeritleri belli yerlerde sırtlara doğru yapılır ve yanlarına servi gibi güç yanan ve rüzgarı da engelleyen şeritler konulursa çok rahat kontrol altına alınabilir. Şeritler, yangına neden olan rüzgar yönüne dik sırtlarda yapılmalıdır."