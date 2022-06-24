Marmaris yangınında alevlerin önünü emniyet şeridi kesti

Tüm bu süreçte ormanlarda açılan yangın emniyet şeritlerinin hayati önemi sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Nevşi, yangın emniyet şeritlerinin ormanın sırt bölgelerine açılmasının önemine dikkat çekti: Sırtlarda açılmış ve servi perdeleriyle hem rüzgara hem de alevlere karşı ihata edilmiş ormanlarda yangın çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Bu yöntem ekolojik olduğu kadar diğer yöntemlere oranla çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir."