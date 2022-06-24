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    • 24.06.2022 18:09
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    Marmaris yangınında alevlerin önünü emniyet şeridi kesti

    Marmaris Bördübet yangınında yanan alanlar havadan görüntülenirken yangın emniyet şeritlerinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Uzmanlar, yangın emniyet şeritlerinin alevlerin yayılmasını önlemek için basit ancak etkili bir yöntem olduğunu vurguluyor. İşte şeritlerin farkı...

    Marmaris yangınında alevlerin önünü emniyet şeridi kesti

    Türkiye`nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Muğla`da da Marmaris`te devam eden yangınlara şerit yöntemiyle önlem alınıyor.

    Tüm bu süreçte ormanlarda açılan yangın emniyet şeritlerinin hayati önemi sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

    Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Nevşi, yangın emniyet şeritlerinin ormanın sırt bölgelerine açılmasının önemine dikkat çekti: Sırtlarda açılmış ve servi perdeleriyle hem rüzgara hem de alevlere karşı ihata edilmiş ormanlarda yangın çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Bu yöntem ekolojik olduğu kadar diğer yöntemlere oranla çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir."

        Çok şiddetle ilerleyen bir orman yangınını her yerine su atarak söndürmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Nevşi, şerit yönteminin farkını şöyle anlatıyor: "Büyük yangınlarda çok yüksek derecede enerji açığa çıkar. Bu tür yangınlarda da zaten yangın cephesi dediğimiz yangının ileriye doğru ilerlemesini sağlayan ve alev almış olan kısmı su ile söndürmek zorlaşır. Ancak yangın emniyet şeritleri belli yerlerde sırtlara doğru yapılır ve yanlarına servi gibi güç yanan ve rüzgarı da engelleyen şeritler konulursa çok rahat kontrol altına alınabilir. Şeritler, yangına neden olan rüzgar yönüne dik sırtlarda yapılmalıdır."
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