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    • Güncel
    • 24.06.2022 23:12
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    • 24.06.2022 23:12
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    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar müjdeli haberi duyurdu: Atış testlerini başarı ile tamamladı

    Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamleleri savunma alanında meyvelerini her geçen gün vermeye devam ediyor. Yurt dışından birçok ülkenin hayranlıkla izlediği SİHA'larımız ve İHA'larımız rekor üstüne rekor kırıyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

    AKINCI B’den sevindiren haber

    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

    Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

    TEK RAKİBİ KENDİSİ
    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirmek için 21 Haziran 2022 tarihinde saat 19.31'de havalanan Bayraktar AKINCI B, kendisine ait olan milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifa rekorunu yeniden kırdı.

        Test kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya kadar yükselen Bayraktar AKINCI B, 20 saat 23 dakikalık uçuşun ardından Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndaki Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.

        45.118 FEET İRTİFA İLE 3 KEZ REKOR KIRDI
        Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 450 beygirlik motor konfigürasyonuyla görev yapan Bayraktar AKINCI A modeli, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen test kapsamında 38.039 feet irtifaya çıkarak rekor kırmıştı.

        Bayraktar AKINCI B modeli ise 11 Mart 2022 tarihinde 40.170 feet irtifaya çıkarak kendine ait rekoru daha yükseğe taşıdı. 22 Haziran 2022 tarihinde ise 45.118 feet irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI B, üçüncü kez irtifa rekoru kırmış oldu.



            20 SAAT 23 DAKİKA UÇUŞ SÜRESİ
            Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Bayraktar AKINCI B'lerin kabul faaliyetleri için Bayraktar AKINCI Uçuş, Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri de bu tarihi anlara tanıklık etti. AKINCI B, yüksek hız denemelerinin de gerçekleştirildiği 20 saat 23 dakika süren uçuş boyunca toplam 6406 kilometre yol katettikten sonra test faaliyetini başarıyla tamamladı.



            ANADOLU KARTALI TATBİKATI'NDA DA GÖREV ALIYOR
            Bayraktar AKINCI B, halihazırda devam eden test faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda da görev alıyor.

            Rekor uçuşunun gerçekleştirildiği sıralarda Doğu Akdeniz'de tatbikat kapsamındaki senaryoda görev uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ilk kapsamlı Hava Kuvvetleri tatbikatında boy göstermiş oldu.

                EFES-2022 MÜŞTEREK ATIŞLI FİİLİ TATBİKATI'NDA TAM İSABET
                Bayraktar AKINCI TİHA, yine Haziran ayı içerisinde İzmir Seferihisar'da icra edilen EFES-2022 Müşterek Atışlı Fiili Tatbikatı'nda Batman'da konuşlu olduğu üsten kalkış yaparak Seferihisar'daki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde belirlenen hedeflere atışlarını başarıyla gerçekleştirmiş ve Batman'daki üssüne geri dönmüştü.



                ÜLKELER SATIN ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ
                Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle, Bayraktar TB2 SİHA için ise 22 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimatları sürerken, Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Milli TİHA Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.
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                Haberler Güncel Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar müjdeli haberi duyurdu: Atış testlerini başarı ile tamamladı
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