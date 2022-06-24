Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Ben sizi yukarı baktırmayacağım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı mevkiindeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ BAKAKALMIŞTI
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında, yangına müdahale için geçen helikopterlere kurmaylarının bakışı gündem olurken, Başkan Erdoğan, kameralara yansıyan söz konusu anlara değindi.
"BEN SİZİ YUKARIYA BAKTIRMAYACAĞIM"
Erdoğan, "İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştirildi. Bakın, ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın çünkü yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, yapıldı." ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca, "Her an çok daha güçlenerek, güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci, toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan illk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreninin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ederek, 2 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.