Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: Ben sizi yukarı baktırmayacağım

Erdoğan ayrıca, "Her an çok daha güçlenerek, güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci, toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan illk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreninin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret ederek, 2 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.