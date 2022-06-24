CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te provokasyona soyundu! Üzerlerinden geçen helikopter sonrası şoke oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yanan alanlara gitti. Söndürme çalışmalarını inceledi. Hükümeti uçak ve helikopter üzerinden eleştirdi. "Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de biz getiririz" dedi. O sırada üstünde uçan söndürme uçağı ve helikopterler ise CHP'lileri şaşkına çevirdi.
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Türkiye, Marmaris'teki orman yangını haberiyle sarsıldı. Yangın dün de rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı. Alevler, Bördübet, Küfre, Değirmenyanı ve Kürardı mevkiine doğru hızla yayıldı.
Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangını söndürmek için karadan canla başla çalıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti.