CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te provokasyona soyundu! Üzerlerinden geçen helikopter sonrası şoke oldu

DEVLET-MİLLET SEFERBER OLDU

Yangının 3. gününde de devlet-millet işbirliği devam etti. 12 uçak, 45 helikopter yangının söndürülmesi için büyük çaba harcadı. Yurdun dört bir yanından gelen doktor, yazılımcı, kaptan, öğretmen, öğrenci, avukat ve veteriner gibi her meslekten doğaseverler bu büyük mücadaleye katıldı.