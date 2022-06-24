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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te provokasyona soyundu! Üzerlerinden geçen helikopter sonrası şoke oldu

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’te yanan alanlara gitti. Söndürme çalışmalarını inceledi. Hükümeti uçak ve helikopter üzerinden eleştirdi. O an üstünden geçen helikopteri ise kurmayları şaşkınlıkla izledi.

    Havada panik!

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yanan alanlara gitti. Söndürme çalışmalarını inceledi. Hükümeti uçak ve helikopter üzerinden eleştirdi. "Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de biz getiririz" dedi. O sırada üstünde uçan söndürme uçağı ve helikopterler ise CHP'lileri şaşkına çevirdi.

    SABOTAJ
    Türkiye, Marmaris'teki orman yangını haberiyle sarsıldı. Yangın dün de rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı. Alevler, Bördübet, Küfre, Değirmenyanı ve Kürardı mevkiine doğru hızla yayıldı.

    Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangını söndürmek için karadan canla başla çalıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti.

        Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında. Olay sırasında alkollüymüş" dedi.

        3 YERE İZMARİT ATMIŞ
        S.A.'nın hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 adet kaydının bulunduğu tespit edildi. Kundakçı, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve kendisini dışlandığı için yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını itiraf etti. Mevlüt HASGÜL -Mikail ZEYBEK

        DEVLET-MİLLET SEFERBER OLDU
        Yangının         3. gününde de devlet-millet işbirliği devam etti. 12 uçak, 45 helikopter yangının söndürülmesi için büyük çaba harcadı. Yurdun dört bir yanından gelen doktor, yazılımcı, kaptan, öğretmen, öğrenci, avukat ve veteriner gibi her meslekten doğaseverler bu büyük mücadaleye katıldı.

            Alevlerin kontrol altına alınması için canla başla çalıştı.

            Marmaris'te 57 hava aracının katıldığı yangın söndürme çalışmalarında, ekipler gözünü budaktan esirgemedi. Yaralananlar, böyle tedavi edildi.

            Antalya, Denizli ve İzmir'den sevk edilen ekipler ile DSİ, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri, TOMA'lar, vatandaşlar ve gönüllüler de birlik içerisinde alevleri söndürmek için birbiriyle yarıştı.
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            Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te provokasyona soyundu! Üzerlerinden geçen helikopter sonrası şoke oldu
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