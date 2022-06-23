Vav TV İzle
Haberler Güncel Orman kahramanları yangına su attı, muhalefet benzin! İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri

Orman kahramanları yangına su attı, muhalefet benzin! İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri

Marmaris'te orman kahramanları yangınla mücadele ederken, bazı odaklar masa başında ürettikleri yalanlarla yangınla mücadeleyi gölgelemeye çalıştı. Meral Akşener, "Yine uçak yok hazırlık yok" diyerek yalan yanlış provokasyon yaparken bölgeden gelen görüntülerde uçak ve helikopterlerin yangını söndürdüğü görülmüştü. İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri...

23.06.2022 22:00 - Son Güncelleme: 23.06.2022 22:07
Orman kahramanları yangına su attı, muhalefet körükle gitti! İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri
GALERİ DEVAM EDİYOR
Orman kahramanları yangına su attı, muhalefet körükle gitti! İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri

İYİ Parti Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında söylediği "Nitekim daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok" şeklinde yalan söyledi.

Orman kahramanları yangına su attı, muhalefet körükle gitti! İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri

İşte uçaklar ve helikopterler...

Orman kahramanları yangına su attı, muhalefet körükle gitti! İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri

Oyun Şahan Gökbakar, "Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın… Havadan ucakla müdahale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE???" şeklinde yalan söyledi.

Orman kahramanları yangına su attı, muhalefet körükle gitti! İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri


Güven İslamoğlu'dan gerçek cevap gecikmedi.

SON DAKİKA