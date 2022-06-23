Orman kahramanları yangına su attı, muhalefet benzin! İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri
Marmaris'te orman kahramanları yangınla mücadele ederken, bazı odaklar masa başında ürettikleri yalanlarla yangınla mücadeleyi gölgelemeye çalıştı. Meral Akşener, "Yine uçak yok hazırlık yok" diyerek yalan yanlış provokasyon yaparken bölgeden gelen görüntülerde uçak ve helikopterlerin yangını söndürdüğü görülmüştü. İşte Marmaris yalanları ve gerçekleri...
23.06.2022 22:00 - Son Güncelleme: 23.06.2022 22:07
İYİ Parti Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında söylediği "Nitekim daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok" şeklinde yalan söyledi.
Oyun Şahan Gökbakar, "Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın… Havadan ucakla müdahale edilir mi? EDİLİR! NEREDE UÇAKLAR??? UÇAKLAR NEREDE???" şeklinde yalan söyledi.