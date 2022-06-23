Sabahleyin 20 helikopter, 14 uçakla başlayan hava araçlarıyla müdahalenin jandarmanın ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının da 7 helikopter desteğiyle 41'e ulaştığını söyledi.

Sahada, 1100'ü Orman Genel Müdürlüğünden olmak üzere diğer kurumlardan da katılımlarla toplam 2 bin 600 civarında personel olduğunu bildiren Kirişci, iş makineleri, dozerler, greyderler ve TOMA'larla çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"ARKADAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Araç-gereç, makine konusunda yoğun yetkinliklerinin olduğunu belirten Kirişci, vatandaşların geçen yıl daha fazla kargaşa olduğunu ancak bu yıl daha rahat bir çalışma ortamı olduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

Çalışmaların uyum içinde sürdüğünü, eğitimli gönüllülerin de çalışmada yer aldığını ifade eden Kirişci, 462 kişiden oluşan ormanın iyi donatılmış, iyi eğitilmiş personelinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

Kirişci, eğitim alarak belge almaya hak kazanan gönüllülerin de sahada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla neredeyiz? Eğer bugün saat 11.00'den sonraki sıcaklık artışı ve rüzgardaki şiddetlenme olmamış olsaydı, biz soğutma faaliyetlerini yapıyor ve yangını kontrol altına almış ve artık hayatın normale dönüşüyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyor alacaktık. Fakat bir kontrolsüzlük yok ama kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durumumuz var. Arkadaşlarımız sahada büyük bir özveriyle bu çalışmalarını yürütüyorlar."

"55 HELİKOPTER, 20 UÇAĞIMIZ ENVANTERİMİZDE OLACAK"

Kirişci, sahada çalışan ekiplerin büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

﻿Şu an bölgede rüzgarın hızını biraz kaybetmiş, hava sıcaklığının düşmüş, nemin de artmış olması nedeniyle iştahlı, anormal bir yangın hadisesi olmadığına işaret eden Kirişci, "Arzumuz, isteğimiz yarın kaldığımız yerden bu iki lokasyon olarak ifade edebileceğimiz noktadan bu yangınları yarın inşallah kontrol altına almak için belirli bir aşamayı geride bırakmış olacağız." dedi.

Gece görüşlü hava araçlarının olmadığı yönündeki eleştirilere değinen Kirişci, dünyada gece görüşlü araçları yapıp pazarlayan ülke ve firma sayısının sınırlı olduğunu belirtti. Kirişci, şunları kaydetti:

"Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız. 4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde '55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik' demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Şu anda 27 helikopterimiz, 2 tane Kara Kuvvetlerinden 5 tane de jandarmadan aldığımız için söylüyorum, 27 helikopterimiz, kiraladığımız, kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak. Aynı şekilde uçaklarımız var, bunlar da 20'ye tamamlanacak. 10 helikopterde ise gece görüş özelliği olacak."

Bakan Kirişci, tüm bunların 4 Temmuz'da kendi envanterlerine dahil olacağını bildirdi.

"51 HANEDE 151 KİŞİNİN TAHLİYESİ YAPILDI"

Bir gazetecinin yerleşim alanlarındaki tahliyelerle ilgili sorusuna ise Kirişci, "51 hanede 151 kişinin tahliyesi yapıldı. Bu tahliyeler insanlarımızın can ve mal emniyetlerini korumak için ihtiyatlı hareket etmek, tedbirli hareket etmek adına kardeşlerimizin evlerinden tahliyelerini sağladık. Bulundukları muhitlerde de gerek TOMA'larımız gerek arazözlerimiz onlar da şu anda olası bir yangının sıçraması halinde o evlere adeta orada birer izolasyon görevi görecek. İnşallah gerek kalmaz. Olacak olursa diye böyle bir tedbir alınmış oldu." diye konuştu.

Yangının başlangıçta 200 hektarda etkili olduğunu, şu anda ise bu alanın biraz üzerine çıktığını dile getiren Kirişci, ancak geçen yıldaki gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Söndürme çalışmalarında coğrafyadan kaynaklı zorluklar yaşandığını ifade eden Kirişci, esas etkenin ise hava sıcaklığının ve rüzgarın hızının artmış olması olduğunu kaydetti.

20:05 Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır." denildi.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?

21.20: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bakanlık olarak bizim ilgi alanımızdaki konu değil ancak her vatandaş gibi bizim de aklımıza geliyor. İHA'larımızdan ve akıllı kulelerden aldığımız bilgi 20.02. Batı'da bir yer de olsa havanın kararma saatleri. 3 ayrı yerde bulunması bizi de kuşkulandırıyor. Devletimizin ilgili birimleri gereken araştırmayı yapıyor. Bizim bu konuda bir görüş beyan etmemiz doğru olmaz. Biz yangının çıktığını belirlemiş durumdayız ve akabinde kısa sürede ilk müdahalemiz yapılmış. Havanın kararması yakın olduğu için mücadele başlatılmış. Buraya izleme amaçlı gelenler var, basın mensupları var, kamunun diğer birimlerinden gelenler var. Herkes daha dikkatli ve teyakkuz halinde. AFAD'ın bünyesinde bu çalışmalar sürdürülüyor. OGM bu mücadeleyi verirken AFAD'la koordinasyon içerisinde yapıyor. Sahada güzel bir birliktelik ve güzel bir çalışma var." dedi.