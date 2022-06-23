Muğla Marmaris'in Bördübet mevkii Amazon Koyu'nda 21 Haziran akşam 20.02'de başlayan orman yangını dün Karaağaç Tepesi bölgesinde yoğunlaştı.
Havadan müdahale, yoğun duman nedeniyle yarım saatlik kesintiye uğradı.
Rüzgârın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı.
Okluk Koyu'na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü. Aralarında komedyen Şahan Gökbakar'ın da olduğu bir grubun sosyal medyada 'Yangına müdahale edilmiyor' algısı yaratmaya çalışmasına rağmen devlet tüm imkânlarıyla yangının ilk çıktığı andan itibaren sahada oldu.
Bölgedeki vatandaşlar da gece boyunca yangın söndürme tüpleriyle çalışmalara destek verdi. Orman Genel Müdürlüğü havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter, 14 uçaklık hava gücü ve 1600 personelle yangına müdahale etti.
Gece boyunca süren karadan müdahalede de 363 araç, 39 iş makinesi görev yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı Vahit Kirişci gece saatlerinden itibaren arazide yangın söndürme çalışmalarını bizzat takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmaması, resmi kurum ve yetkililerin bilgilendirmelerine itibar edilmesi çağrısı yaptı.
İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler;
16.20 Alevler 5 noktada ilerlemeye devam ediyor. Marmaris'te farklı noktalardaki orman yangınlarıyla mücadele, karadan ve havadan müdahaleyle devam ediyor. Yangın bölgesinde yerini alan ORKUT ekibi, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede görev alıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın bölgesinde de yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'müzün, bizim dönemimizde kazandırdığımız, ormanın komandoları, özel birlikleri diyebileceğimiz, iyi donatılmış ve eğitilmiş 462 kişiden oluşan 'ORKUT' adını verdiğimiz personelimiz de var. Tüm ekipler işlerinin başında" diye konuştu.
14.18 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personelin müdahale ettiğini ve bölgedeki 274 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'te meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü kaydedildi. 21 Haziran günü saat 14.02'de Dalaman'da, 22 Haziran günü saat 09.30'da Fethiye'de, saat 13.50'de Köyceğiz'de ve saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınların kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, Marmaris'teki yangına müdahalenin sürdüğü ifade edildi. Yangını söndürme çalışmalarına katılan personel ve araç sayısını da açıklayan AFAD, şu bilgileri paylaştı: "Bin 12'si Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. AFAD koordinasyonunda Muğla iline 14 ilden toplamda 111 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgedeki çalışmalar için 41 hava aracı (27 helikopter, 14 uçak), 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA olmak üzere toplamda 815 araç görevlendirilmiştir."
Bölgede sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgarın saatte 22 kilometre, nem oranının ise yüzde 36 olmasının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, "Yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplamda 274 kişi tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler otelde misafir edilmektedir. Ayrıca 83 hayvan ve 52 aracın tahliyesi sağlanmıştır. 11 tahliye edilen vatandaşımıza barınma hizmeti verilmektedir" denildi.
13.33 Marmaris'te üç gündür süren orman yangınına havadan destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı unsurlar da göreve başladı.
14 uçak ve 20 helikopter ile başlayan hava gücü sayısı 61'e çıkarken, havadan müdahale eden helikopterler içinde TSK'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki çift motorlu ağır yük helikopteri ve 10 ton su atabilen CH-47 tipi Chinook helikopteri Marmaris yangınında görev alıyor.
10.55: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Kirişci, "Rüzgar biraz artacak ama dün kadar olmayacak. Düne göre çok çok daha iyi durumdayız. Akşama doğru daha olumlu gelişmeler bekliyoruz." dedi.