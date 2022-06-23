Son dakika: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı! Sorgusu devam ediyor...





"TESPİT VE KİMLİK BİLGİLERİ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız" demişti.



KOMANDOLAR, GÖNÜLLÜLER, ORMAN İŞÇİLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Marmaris'teki orman yangınında söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan sürerken, yangın Kürardı mevki ile Okluk Koyu arasında ilerlemeye başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Jandarma komando ekipleri, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri el ele vererek yangının Kürardı mevkine geçişini engellemek için bölgede söndürme çalışmaları başlattı. Havadan yangın söndürme helikopterleri ve uçakları aralıksız müdahalede bulundu. Bölgenin sarp ve engebeli arazi olması nedeniyle iş makineleri tarafından yol açılarak yangının önünün kesilmesi hedeflendi. Kadınların içinde olduğu gönüllü grup, orman işçilerine hortum taşıyarak sarp arazide yangını söndürmek için aralıksız çalışıyor. Bölgedeki bazı gönüllülerin ise dinlenmek için gölgesi olan yerlerde uyudukları gözlendi.



'10 TON SU ATMA KAPASİTELİ'

Öte yandan, orman yangınına havadan müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 ton su atma kapasiteli Chinook helikopteri görev yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Chinook, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri. Tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor" paylaşımını yaptı.



