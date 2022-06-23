Marmaris'te orman yangını | Yangını söndürmek için canlarını ortaya koydular!
Marmaris'te günlerdir süren orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahaleye katılan hem gönüllüler hem de orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor..
23.06.2022 09:59 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:59
Marmaris'te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan "Yelken Gönüllüleri" ekibi, sloganları "Ateş beklemez" doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.