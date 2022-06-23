Marmaris’te orman yangını | Yangını söndürmek için canlarını ortaya koydular!

Alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor.

