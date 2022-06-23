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Marmaris'te orman yangını | Yangını söndürmek için canlarını ortaya koydular!

Marmaris'te günlerdir süren orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahaleye katılan hem gönüllüler hem de orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor..

23.06.2022 09:59 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:59
Marmaris’te orman yangını | Yangını söndürmek için canlarını ortaya koydular!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marmaris’te orman yangını | Yangını söndürmek için canlarını ortaya koydular!

Alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor.

Marmaris’te orman yangını | Yangını söndürmek için canlarını ortaya koydular!

Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahale eden orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor.

Marmaris’te orman yangını | Yangını söndürmek için canlarını ortaya koydular!

Yaptıkları çalışmaların ardından yorgun düşen ekipler dönüşümlü olarak buldukları alanlarda dinlenerek görevlerine geri dönüyorlar.

Marmaris’te orman yangını | Yangını söndürmek için canlarını ortaya koydular!

Marmaris'te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan "Yelken Gönüllüleri" ekibi, sloganları "Ateş beklemez" doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.

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