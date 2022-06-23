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    • 23.06.2022 10:44
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    • 23.06.2022 11:40
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    Marmaris'teki orman yangınının çıkış nedeni için özel ekip kuruldu! Mücadeleye ağırlık verildi

    Son dakika haberi! Marmaris'te 21 Haziran akşamı çıkan orman yangını, Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden anbean takip edilirken, söndürme çalışmaları koordine ediliyor. Yangının çıkış nedeni için özel ekip kuruldu. Kurulan özel ekipte geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda büyük kahramanlıklar gösteren personelin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, meteorolojik verilerdeki değişiklik nedeniyle, alevlerin tekrar yükselmeye başladığı, mücadeleye ağırlık verildiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çıkış nedeni için özel ekip kuruldu!

    Ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor.

    Yangınların tespitinde kullanılan İHA'lar ile uçakların kaydettiği görüntüler ve koordinatlar, 10 kişinin görev yaptığı merkeze aktarılıyor. Ayrıca ülke genelindeki 776 yangın gözetleme kulesinden elde edilen bilgi ve görüntüler de merkeze ulaşıyor.

    50 mobil, 76 insansız olmak üzere 126 akıllı kuleden gelen görüntü ve bilgiler de bu merkezde takip ediliyor. İHA'ların anlık görüntüleri, aynı zamanda yangın bölgesindeki yangın yönetim aracına da aktarılıyor. Özellikle İHA'lardan gelen görüntüler üzerine yangının yönü ve ne derece büyüyeceği analiz edilerek, bölgeye ekip ve araç sevk ediliyor. Helikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebilirken, orman yangının çıktığı bölgelere hangi illerden takviye ekip gideceğine Ankara'dan karar veriliyor. Bölgelerdeki yangın yönetim merkezlerine de talimatlar Ankara'dan veriliyor.



    YAŞANAN ORMAN YANGINLARI YANGIN YÖNETİM MERKEZİNDEN TAKİP EDİLİYOR
    Yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarını 7 gün 24 saat esasıyla takip eden Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, söndürme çalışmalarını merkezden koordine ediyor.


        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, yangınlarla mücadele yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Türkiye'deki tüm yangın söndürme çalışmaları bu merkezden kontrol ediliyor. Yangını tespit eden İHA'lar ile alanlarda görevli uçakların kayıt altına aldığı görüntüler, 10 kişilik ekibin görev yaptığı Yangın Yönetim Merkezine aktarılıyor.

        Yurt genelindeki 70 yangın gözetleme kulesi sayesinde elde edilen bilgiler ve görüntüler merkeze ulaştırılırken, navigasyon sistemiyle bütün araçların Türkiye'nin neresinde olduğu görülebiliyor. İHA'lardan alınan veriler ışığında yangının nasıl hangi bölgeye kadar hareket edebileceği tahmin edilen merkezde, bu kararlar ışığında yangınla mücadele araçları bölgelere sevk ediliyor. Orman yangınının çıktığı bölgelere gidecek takviye ekiplere de bu merkezden karar verilerek, herhangi bir karışıklığın oluşmasının önüne geçiliyor.

        MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI DA MERKEZDEN KONTROL EDİLİYOR
        Yangın Yönetim Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Hisarönü Orman İşletme Şefliği ekiplerince Muğla'nın Marmaris ilçesi Küfre Koyu mevkiinde 21 Haziran akşamı saat 20.02'de çıkan orman yangınına saat 20.10 itibarı ile ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.

            Yapılan ilk müdahalede 1 helikopter, 40 arazöz, 7 dozer ve 160 personelin görev aldığı kaydedildi. Öte yandan bölgedeki 688'i Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam bin 494 personelin merkezden takip edildiği, 172'si arazözden oluşan 363 kamu aracı, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesinin görev yaptığı aktarıldı. Ayrıca bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına 20'si helikopter, 14'ü amfibik uçak olmak üzere 34 hava aracının destek verdiği hatırlatıldı.

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