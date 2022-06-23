Marmaris'teki orman yangınının çıkış nedeni için özel ekip kuruldu! Mücadeleye ağırlık verildi

Ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ve koordine ediliyor.
Yangınların tespitinde kullanılan İHA'lar ile uçakların kaydettiği görüntüler ve koordinatlar, 10 kişinin görev yaptığı merkeze aktarılıyor. Ayrıca ülke genelindeki 776 yangın gözetleme kulesinden elde edilen bilgi ve görüntüler de merkeze ulaşıyor.
50 mobil, 76 insansız olmak üzere 126 akıllı kuleden gelen görüntü ve bilgiler de bu merkezde takip ediliyor. İHA'ların anlık görüntüleri, aynı zamanda yangın bölgesindeki yangın yönetim aracına da aktarılıyor. Özellikle İHA'lardan gelen görüntüler üzerine yangının yönü ve ne derece büyüyeceği analiz edilerek, bölgeye ekip ve araç sevk ediliyor. Helikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebilirken, orman yangının çıktığı bölgelere hangi illerden takviye ekip gideceğine Ankara'dan karar veriliyor. Bölgelerdeki yangın yönetim merkezlerine de talimatlar Ankara'dan veriliyor.
YAŞANAN ORMAN YANGINLARI YANGIN YÖNETİM MERKEZİNDEN TAKİP EDİLİYOR
Yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarını 7 gün 24 saat esasıyla takip eden Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, söndürme çalışmalarını merkezden koordine ediyor.