Marmaris'teki orman yangınının çıkış nedeni için özel ekip kuruldu! Mücadeleye ağırlık verildi

50 mobil, 76 insansız olmak üzere 126 akıllı kuleden gelen görüntü ve bilgiler de bu merkezde takip ediliyor. İHA'ların anlık görüntüleri, aynı zamanda yangın bölgesindeki yangın yönetim aracına da aktarılıyor. Özellikle İHA'lardan gelen görüntüler üzerine yangının yönü ve ne derece büyüyeceği analiz edilerek, bölgeye ekip ve araç sevk ediliyor. Helikopterler, araçlar, rezervler, uçakların tamamı harita üzerinde görüntülenebilirken, orman yangının çıktığı bölgelere hangi illerden takviye ekip gideceğine Ankara'dan karar veriliyor. Bölgelerdeki yangın yönetim merkezlerine de talimatlar Ankara'dan veriliyor.