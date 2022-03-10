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    • 10.03.2022 18:16
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    CHP'li İBB İstanbul'un bir güzelliğini daha yok etti! Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı: 112 tanesi kesildi

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çırağan Caddesi'nde bulunan 'korumaya değer' statüdeki 112 çınar ağacını kökünden kesti. "Ağaçlı Yol" olarak anılan bölgedeki katliam sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler" açıklamasında bulundu. Öte yandan Gezi Parkı ihanetinin baş aktörleri olan sözde ağaçseverlerin CHP'li İBB'nin ağaç katliamına tek kelime etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

    CHP’li İBB’den ağaç katliamı!

    Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan ve 'korumaya değer' konumunda bulunan çınar ağaçlarından 112 tanesi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından köklerinden kesildi.

    Ağaçların kesilmesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, İBB caddeye ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğini öne sürerek bir pankart astı.



    "BİR GÜZELLİĞİ DAHA YOK ETTİLER"
    Söz konusu olaya tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

    "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem.

    "Ağaçlı Yol" diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir...

    Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler."



    VATANDAŞTAN TEPKİ
    Caddede sık sık bisikletle gezdiğini ifade eden Murat Kuş, ağaçların kesildiğini görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Tabii ki ağaçlarımızın kesilmesi doğayla ilgili her türlü kötü haber, üzücü şeyler. Ben şahsen çok üzülüyorum bunlar bizim geleceğimiz. Ağaç doğa bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
        CHP’li İBB’den ağaç katliamı!
        Haberler Güncel CHP'li İBB İstanbul'un bir güzelliğini daha yok etti! Çırağan Caddesi'nde ağaç katliamı: 112 tanesi kesildi
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