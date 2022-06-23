Marmaris'teki alevler yürekleri yakarken bir haber de KKTC'den geldi! Orman yangınına müdahale sürüyor





Yangını söndürmek için olağanüstü bir çaba gösterildiğini vurgulayan Tatar, "Biz burayı terk ettik diye bir şey yok, devlet ormanına sahip çıkar. Kimse kimseyi suçlamasın, herkes elinden gelen her şeyi yapmaktadır." şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel ise basınçlı su tankeri olan herkesi yangın kriz merkezine gelerek söndürme çalışmalarına katılmaya çağırdı.

Yangının, Ardahan köyü yoluna sıçramaması için sabaha kadar dozerlerle mücadele verileceğini bildiren Üstel, alevlerin yolun sağına geçmesi halinde daha büyük bir felaket yaşanacağına dikkati çekti.