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    • 24.06.2022 00:08
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    • 24.06.2022 00:08
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Marmaris'teki orman yangınından 29 kişi etkilendi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini, bunlardan 2'sinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

    Marmaris’teki yangından 29 kişi etkilendi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.



    Bakan Koca şu sözleri kullandı:

    "Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var."



    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Marmaris'teki orman yangınından 29 kişi etkilendi
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