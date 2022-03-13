İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?





167 YILLIK ÇINARLAR

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nın 3'üncü Ahmed döneminde yapımına başlanmasıyla bölgede yaygın olarak bulunan çınarlarla birlikte yer yer görülen, güçlü bağışıklık sistemi, kuru, kirli havaya, yara ve bereye karşı da dirençli olan Londra çınarları, daha yaygın olarak 1718 yılında Avrupa'dan getirilmesiyle dikilmeye başlandı. Daha sonraki yıllarda Sultan 1'inci ve 3'üncü Selim tarafından da dikimleri yapılan çınar ağaçları, 2'nci Abdülhamid Han döneminde Yıldız Sarayı'nın kullanıma başlamasıyla güzergâh boyunca uzatıldı. Bu kapsamda günümüze kadar karşılıklı olarak toplam 646 adet Londra Çınarı olarak bilinen ağaç Çırağan Caddesi boyunca uzandı. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi bulunan Londra çınarlarından Çırağan Caddesi'nde kesilenlerin ise 167 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Sarıyer'de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanı'nda yer alan Londra Çınarı adlı anıt ağacın korunduğu öğrenildi. 'Uyuyan Çınar' olarak da bilinen ağaç 600 yaşında...