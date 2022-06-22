Açılışı törenini fırsat bilip eşkıyalığa soyunmuşlardı! Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi baskını soruşturması derinleşiyor

İncelemenin bazı öğretim üyesi ve personel tarafından verilerin silinmesi ihtimaline karşı rektörlüğün daveti üzerine gerçekleştiği ve sunucuların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Güçler Bürosu tarafından kayıt altına alındığı ifade edildi.
Boğaziçi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgi işlem altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara geçtiğimiz haftalarda dört öğretim üyesi tarafından yetkisiz bir müdahale girişimi olmuş ve öğretim üyelerinin Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'ne bir baskın yaparak yetkileri olmayan evrakı idari personelden baskıyla gasp ettiği ortaya çıkmıştı.
İbrahim SEMİZ
Rektörlük tarafından yapılan açıklamada bu akademisyenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı ve akademisyenlerin soruşturma süresince tüm görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.
Yavuz AKPINAR
Soruşturma devam ederken bazı kritik personelin ilgili öğretim üyeleri ile işbirliği içerisinde hareket ettiği, hatta baskını düzenleyen akademisyenlerden birinin öğrencisi olduğu öğrenilen bir personelin yetkisini aşarak bütün üniversiteye propaganda maili gönderdiği tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun babasına ait bir şirketten usulsüz olarak 30 bin dolarlık alım yaptığına dair iddialar da geçtiğimiz günlerde basına yansımış ve üniversite yönetimi tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.