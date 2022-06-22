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    • 22.06.2022 18:03
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    Açılışı törenini fırsat bilip eşkıyalığa soyunmuşlardı! Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi baskını soruşturması derinleşiyor

    Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi’ne 4 akademisyen tarafından baskın düzenlenmesi ve bazı evrakların gasp edilmesine yönelik soruşturma sürüyor. Üniversite rektörlüğü talebiyle Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi’nde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

    Boğaziçi Üniversitesi baskın soruşturması

    İncelemenin bazı öğretim üyesi ve personel tarafından verilerin silinmesi ihtimaline karşı rektörlüğün daveti üzerine gerçekleştiği ve sunucuların İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Güçler Bürosu tarafından kayıt altına alındığı ifade edildi.

    Boğaziçi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgi işlem altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara geçtiğimiz haftalarda dört öğretim üyesi tarafından yetkisiz bir müdahale girişimi olmuş ve öğretim üyelerinin Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'ne bir baskın yaparak yetkileri olmayan evrakı idari personelden baskıyla gasp ettiği ortaya çıkmıştı.

    İbrahim SEMİZ

    Rektörlük tarafından yapılan açıklamada bu akademisyenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı ve akademisyenlerin soruşturma süresince tüm görevlerinden uzaklaştırıldığı ifade edilmişti.

    Yavuz AKPINAR

    Soruşturma devam ederken bazı kritik personelin ilgili öğretim üyeleri ile işbirliği içerisinde hareket ettiği, hatta baskını düzenleyen akademisyenlerden birinin öğrencisi olduğu öğrenilen bir personelin yetkisini aşarak bütün üniversiteye propaganda maili gönderdiği tespit edilmişti.
    Soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun babasına ait bir şirketten usulsüz olarak 30 bin dolarlık alım yaptığına dair iddialar da geçtiğimiz günlerde basına yansımış ve üniversite yönetimi tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.

        Tuna TUĞCU

        NE OLMUŞTU?
        Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Emre Otay, üniversitenin ana kampüsünde bulunan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına baskın düzenlemişti.

        PERSONELİ TEHDİT ETTİLER
        4 akademisyenin buradaki personeli üstü kapalı tehdit ettiği, yetkileri olmadığı halde bazı evrakları gasp ettiği ifade edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi söz konusu olay hakkında soruşturma başlattı. 4 akademisyen soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı.
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        Haberler Güncel Açılışı törenini fırsat bilip eşkıyalığa soyunmuşlardı! Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi baskını soruşturması derinleşiyor
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