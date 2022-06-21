CHP'de genel başkanlık savaşları! Parti içindeki çatlak gitgide büyüyor: 5 isim ön planda

AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP içindeki genel başkanlık savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





İşte Özboyacı'nın açıklamalarından satır başları;



"KILIÇDAROĞLU, BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYOR"

"Deniz Baykal'a yapılanlar ortada. Kılıçdaroğlu o dönemde aday olmayacağını açıkladıktan bir gün sonra aday oldu." diyen Selman Özboyacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına yalanla başladığını ve şu an belediye başkanlarının önünü kesmeye çalıştığını ifade etti.