CHP'de genel başkanlık savaşları! Parti içindeki çatlak gitgide büyüyor: 5 isim ön planda

AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP içindeki genel başkanlık savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Özboyacı'nın açıklamalarından satır başları;
"KILIÇDAROĞLU, BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYOR"
"Deniz Baykal'a yapılanlar ortada. Kılıçdaroğlu o dönemde aday olmayacağını açıkladıktan bir gün sonra aday oldu." diyen Selman Özboyacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatına yalanla başladığını ve şu an belediye başkanlarının önünü kesmeye çalıştığını ifade etti.
CHP'DE BÜYÜK ÇATLAK! 5 İSME DİKKAT ÇEKTİ...
CHP'nin içinde çok büyük çatlakların olduğunu belirten Selman Özboyacı, "Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, Engin Altay, Özgür Özel adaylar arasında. Kemal Kılıçdaroğlu bazı kişiler ona müsade etmediği için adaylığını açıklayamıyor." dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN HEZİMETİ SONRASI YENİ YAPILANMA PEŞİNDELER"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup kaybetmesi durumunda 12. kez hezimete uğramış olacağına dikkat çeken Özboyacı, "Bu sefer orada kalma şansı yok. CHP içindekiler de Kemal Bey'in hezimeti sonrası orada yeni bir yapılanma peşinde." diye konuştu.