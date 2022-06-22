SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Pınar Gültekin davası için dilekçemizi verdik! Haksız tahrik yanlış bir değerlendirme

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Pınar Gültekin davasıyla ilgili, dün itibariyle istinafa dilekçemizi verdik.Sonuna kadar süreci takip edeceğiz.Haksız tahrik uygulanmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz.Bu davada haksız tahrik yanlış bir değerlendirmedir. Bir hukukçu olarak söylüyorum faili cesaretlendiren bir eylemdir.
NE OLMUŞTU?
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'ya indirim yapılarak verilen 23 yıl hapis cezası ve diğer sanıklara verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşınıyor.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceklerini bildirdi.
Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını" belirtti.
Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."
PINAR GÜLTEKİN DAVASI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.
Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.
Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.