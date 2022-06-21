Pınar Gültekin'in babasını arayarak baskı yapan CHP'li vekile sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya "az" dedi

"BU DAVA BİTMEDİ GEREKİRSE AİHM'YE KADAR GİDECEĞİM"

Acılı baba kızının davasının peşini bırakmayacağını söyledi ve "Yargıtay var, anayasa var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Sonuna kadar adalet mücadeleme devam edeceğim ancak inancımı yitirdiğin an kimse benden insanlık beklemesin, adalete boynumuz kıldan ince ama bu beni yaralıyor derdimi kimi anlatacağım?" diye sordu.

"KIZIM ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN BERİ GÖZYAŞI DÖKMEDİM"

Baba Sıddık Gültekin; "İçimdeki fırtına dinmiyor. Ağlamak istiyorum. Benim kızım öldürüldüğü günden beri gözyaşı dökmedim. Kabri başında bir saat ağlamak istiyorum ama bunu bir babaya çok gördüler" sözleriyle acısını yineledi. Gültekin, Cemal Metin Avcı'nın ailesi hakkında verilen beraat kararına da tepkiliydi. "Pınar'ın annesi mahkemede feryat ediyor. Buna 4 yıl 4 ay ceza isteniyor. Peki bu caninin annesi, kardeşi, ortağı, eski karısı delil karartarak belki yardım etmişler ama delil olmadığı için beraat veriliyor ve benim kanıma dokunuyor, saygısızlığım olmamasına rağmen 2 defa mahkemeden atıldım" dedi.