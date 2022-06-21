Pınar Gültekin'in babasını arayarak baskı yapan CHP'li vekile sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya "az" dedi

Muğla'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından dün 13'üncü duruşması görülen davada mahkemeden karar çıktı.
Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi.
SIDDIK GÜLTEKİN KARARA İSYAN ETTİ
Baba Sıddık Gültekin dinmeyen acısını "Söyleyecek bir sözüm kalmadı. Temmuz ayının sıcağında bir insan güneşte bir saniye duramıyorken, benim kızım diri diri yakıldı" sözleriyle anlattı. Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya tepkisi ağırdı. "Eğer kızım haksızsa, haksız tahrik verilsin. İndirsin cezayı ama bütün deliller ortada... Kızıma atılmayan iftira kalmadı. Buna rağmen mahkeme adalete tecelli edemiyorsa diyecek bir şeyim yok. Tek isteğim adaletin sağlanması. 13 mahkemedir hakkımı arıyorum. Ama benim hakkım gasp edildi" dedi.
"BU DAVA BİTMEDİ GEREKİRSE AİHM'YE KADAR GİDECEĞİM"
Acılı baba kızının davasının peşini bırakmayacağını söyledi ve "Yargıtay var, anayasa var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Sonuna kadar adalet mücadeleme devam edeceğim ancak inancımı yitirdiğin an kimse benden insanlık beklemesin, adalete boynumuz kıldan ince ama bu beni yaralıyor derdimi kimi anlatacağım?" diye sordu.
"KIZIM ÖLDÜRÜLDÜĞÜNDEN BERİ GÖZYAŞI DÖKMEDİM"
Baba Sıddık Gültekin; "İçimdeki fırtına dinmiyor. Ağlamak istiyorum. Benim kızım öldürüldüğü günden beri gözyaşı dökmedim. Kabri başında bir saat ağlamak istiyorum ama bunu bir babaya çok gördüler" sözleriyle acısını yineledi. Gültekin, Cemal Metin Avcı'nın ailesi hakkında verilen beraat kararına da tepkiliydi. "Pınar'ın annesi mahkemede feryat ediyor. Buna 4 yıl 4 ay ceza isteniyor. Peki bu caninin annesi, kardeşi, ortağı, eski karısı delil karartarak belki yardım etmişler ama delil olmadığı için beraat veriliyor ve benim kanıma dokunuyor, saygısızlığım olmamasına rağmen 2 defa mahkemeden atıldım" dedi.
CHP DAVAYI ÖRTBAS İÇİN ÇALIŞTI
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, katil Cemal Metin Avcı'nın ailesinin CHP'nin yönetim kademesinde görev aldığının altını çizerek bazı CHP'li isimlerin davayı örtbas etmek için çalıştığını iddia etmişti. Baba Gültekin, CHP'li bir vekilin kendisini arayarak "Davadan vazgeç" dediğini söylemiş ve ardından yaptığı basın toplantısında o ismin CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Pınar Gültekin'in babasının suçladığı CHP milletvekillilerine sahip çıkmıştı. Katil Avcı'nın annesinin Muğla'da CHP ilçe yöneticisi, babasının ise sanayi odasında etkili bir isim olduğu öğrenilmişti.