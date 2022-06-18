6'lı masada HDP sinyali! Temel Karamollaoğlu: HDP'nin yüzde 10'un üstünde oyu var yok sayamayız

"KENDİ LOGOMUZLA, KENDİ ŞANIMIZLA SEÇİME PARTİ OLARAK TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ"

O halde siz de 360 milletvekili çıkarıp Anayasa'yı değiştirecek ve bizi kurtaracaksınız. Çok güzel, masadaki diğer beş lideri seçimde alt etmek gerekecek ama sanırım problem değil. Yalnız, kadın lider de tek başına başbakan olacak. 360 onların, 360 da sizin, demek ki 720 vekili siz iki parti çıkarabiliyorsunuz. İnsan ister istemez heyecan duyuyor.

"İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK OLABİLİR"

Tamam, güzel. Ana muhalefet seçime tek başına girecek, diğer ikisi ayrı girecek, kaldınız üç parti. İttifak yapıp yüzde yediyi aşarak Meclis'e girseniz en az 50 vekil de siz çıkarsanız, oldu 770 vekil. Düşüncesi bile güzel.

"ALTILI MASA BENİ ORTAK ADAY GÖSTERİRSE ONUR DUYARIM"

Bence de güzel olur. Farz edelim yüzde 51'le seçildiniz ve partiniz de yüzde 28 oyla 230 vekil çıkardı. Oldu mu size bin vekil. Tüylerim diken diken oldu yeminle. Bir değil, iki anayasa yaparsınız.

"DEMOKRASİ İTTİFAKIYLA BU SEÇİMDE HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ"

Demek ki siz de en az yüzde 50+1 oyla cumhurbaşkanlığını kazanıp en az 301 vekil çıkaracak ve Meclis'te de iktidar olacaksınız. Toplamaya bile korkuyorum ama sanırım bin 301 vekil oldu. Bayılmasam iyi.