6'lı masada HDP sinyali! Temel Karamollaoğlu: HDP'nin yüzde 10'un üstünde oyu var yok sayamayız

2023'e giden süreçte adım adım son viraja girilirken 6'lı masanın sonuçsuz turları devam ediyor.
Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmenden gelecek tepkiden çekinerek her fırsatta "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı yaşanan son gelişmelerle bir kez daha açığa çıktı.
'HDP DİYE PARTİ VAR MI? VAR. YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE OYU VAR MI? VAR'
HDP'nin, 6'lı masanın gündemine gelip gelmediğinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"HDP gündemimize hiç gelmez. HDP meselesi değil, hiç konuşmuyoruz. Şu anda gündemimizde yok ama HDP diye parti var mı? Var. Yüzde 10'un üzerinde oyu var mı? Var. Seçimlerde bunun etkisi olacak mı? Mutlaka etkisi olacak. Partilerin onunla ilgili, onlarla bir irtibatı olabilir. Ama bu 6'lı masanın bu meseleyle ilgilendiği manasına, 6'lı masanın ortağı olduğu manasına hiç gelmez. Hiçbir zaman olmadı. Bunu özellikle gündeme getirmek istiyorlar. HDP'nin oylarının özellikle seçmeninin aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar bizim vatandaşımız, beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz. HDP Milletvekili Meclis'te var mı? Var. Her ilde var mı? Birçok ilde var. Biz bunları yok sayamayız. HDP, 6'lı masanın bir parçası değil" dedi.
DEMİRTAŞ İÇERİDEN 6'LIYA SESLENMİŞTİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş bugün, CHP ve HDP yandaşı yayın organlarında yayınlanan yazısı ile 6'lı masaya yönelik mesajlar verdi.
Demirtaş, Akşener'in "Başbakan Olacağım", Babacan'ın "Kendi logomuzla seçime gireceğiz", Karamollaoğlu'nun "İttifak içinde ittifak" ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Altılı masa beni ortak aday gösterirse onur duyarım." çıkışlarına ilişkin sözde eleştiri mesajları paylaşarak, "Lütfen artık kendinize gelin. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir." çağrısı yaptı.