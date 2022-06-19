İBB kertenkeleleri 3! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Doğaçlama Dans Festivali'ndeki son anlamsız örnek

Cemal Reşit Rey Salonu, Şehir Hatları vapuru ve şimdi de Müza Gazhane! CHP'li İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde anlamsız danslar devam ediyor.
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali gündemden düşmüyor.
Ortaya koydukları figürlerle çok konuşulan dansçılar, şimdi de Kadıköy'deki Müze Gazhane'de performanslarını sergiledi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım, trafik gibi sıkıntılarını çözmek bir yana İstanbullunun parasını adeta har vurup harman savuruyor.
Doğaçlama Dans Festivali adı altında düzenlenen etkinlikte Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi tepki çekerken yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
VAPURUN RAFINI KIRDI
Şehir Hatları vapurunda dans eden bir dansçı figürlerini sergilemek için hareket yaptığı esnada yolcuların üstünde bulunan ve can yeleklerini taşıyan rafa tutundu.