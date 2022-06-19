İBB kertenkeleleri 3! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Doğaçlama Dans Festivali'ndeki son anlamsız örnek

İBB tarafından tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

GAZHANE'NİN DUVARLARINA ÇİZİLEN KARİKATÜRLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ekrem mamoğlu yönetimindeki İBB +18 karikatürlerle de tepkilerin hedefi olmuştu.

İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.

CANAVARDAN CİNSEL ORGAN ÇİZDİLER

Çizimlerde canavardan cinsel organ yapılması ve bir canavarın insan bacağını yemesi gibi rezil görüntülerin bulunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.