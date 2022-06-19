Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.06.2022 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2022 13:00
    ABONE OL

    İBB kertenkeleleri 3! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Doğaçlama Dans Festivali'ndeki son anlamsız örnek

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde anlamsız danslar devam ediyor. Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılan dans performansında dansçıların hareketleri olay oldu. Daha önce Cemal Reşit Rey Salonu'nda Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada tepki çekmişti. Hafta başında ortaya çıkan görüntüde ise bir dansçı Şehir Hatları vapurunun rafını kırmıştı.

    İBB kertenkeleleri 3!

    Cemal Reşit Rey Salonu, Şehir Hatları vapuru ve şimdi de Müza Gazhane! CHP'li İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde anlamsız danslar devam ediyor.

    İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali gündemden düşmüyor.

    Ortaya koydukları figürlerle çok konuşulan dansçılar, şimdi de Kadıköy'deki Müze Gazhane'de performanslarını sergiledi.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım, trafik gibi sıkıntılarını çözmek bir yana İstanbullunun parasını adeta har vurup harman savuruyor.

    Doğaçlama Dans Festivali adı altında düzenlenen etkinlikte Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi tepki çekerken yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

    VAPURUN RAFINI KIRDI
    Şehir Hatları vapurunda dans eden bir dansçı figürlerini sergilemek için hareket yaptığı esnada yolcuların üstünde bulunan ve can yeleklerini taşıyan rafa tutundu.

        Raf ise uygulanan gücü kaldıramadı ve kırıldı.

        Dansçı eline aldığı rafı yerine koyarak performansına devam etti.

        Görüntülerin devamında ise bir grubun vapurun orta kısmında dans ettikleri görüldü.

            Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kaynaklarını sanat adı altında savurmaya devam ediyor.

            İBB DANS İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
            İBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için kesenin ağzını açtı.

            TEPKİ ÇEKEN ANLAMSIZ DANS
            İBB Cemal Reşit Rey'de "Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali" düzenledi.

            Festivalde Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada tepki çekti.

            İBB'NİN KAYNAKLARI NEREYE AKIYOR
            Doğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke'nin hareketleri anlamsız bulundu ve vatandaşlar İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu ile İBB'ye tepki gösterdi.

                İşte o tepkilerden bazıları;

                DANSÇIYA 400 BİN LİRA ÖDEMİŞTİ
                İBB'nin İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya Şubat ayında 400 Bin TL ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.

                İBB tarafından tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

                GAZHANE'NİN DUVARLARINA ÇİZİLEN KARİKATÜRLER DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
                Ekrem mamoğlu yönetimindeki İBB +18 karikatürlerle de tepkilerin hedefi olmuştu.

                İBB tarafından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan Müze Gazhane'nin duvarlarına çizimler yapıldı.

                CANAVARDAN CİNSEL ORGAN ÇİZDİLER
                Çizimlerde canavardan cinsel organ yapılması ve bir canavarın insan bacağını yemesi gibi rezil görüntülerin bulunmasına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

                Vatandaşlar, çocukların da rahatça görebileceği konumda bulunan çizimlerin kaldırılmasını istedi.
                    Sevmek Zamanı dizisi başlıyor
                    Haberler Güncel İBB kertenkeleleri 3! CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Doğaçlama Dans Festivali'ndeki son anlamsız örnek
                        SON DAKİKA