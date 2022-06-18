Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2022 22:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2022 22:17
    ABONE OL

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamma doymuyor! İSPARK'a yüzde 100 zam geldi: 25 TL'lik yerler 50 TL oldu

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki ve Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen hemen her alanda uyguladığı zamlar ile vatandaşı bezdirmiş durumda. Son olarak İSPARK'a yüzde 100 oranında zam geldi. Böylece 25 TL olan yerlerin yeni fiyatı 50 TL'ye yükselmiş oldu.

    İSPARK’a yüzde 100 zam geldi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.

    Gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu, örüldü.

        Daha önce tam gün otopark ücreti 25 lirayken yapılan zamla ücretler 50 lira oldu. Bazı yerlerdeyse 60 lira.

        İSPARK'ın sitesine bakıldığında Kadıköy'deki parkların fiyatları 50 lira görünürken Bebek'teki fiyatlar 60 lira oldu.

        Yönetim zam gerekçesi olarak personel maliyetlerini öne sürerken, saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa için güçlü işbirliği
        Haberler Güncel CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamma doymuyor! İSPARK'a yüzde 100 zam geldi: 25 TL'lik yerler 50 TL oldu
            SON DAKİKA