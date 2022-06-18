CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamma doymuyor! İSPARK'a yüzde 100 zam geldi: 25 TL'lik yerler 50 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) otopark ücretlerine yüzde yüz zam yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.
Gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu, örüldü.