Atina yönetimi ateşle oynuyor! Yunanistan ve ABD'den Türkiye sınırında tatbikat! 20 km...

Yunan basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Ege Denizi'nde hava kuvvetlerinin katılımıyla tatbikatlar yapılacağı duyurulmuştu.

TANSİYONU YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Gelişme, ABD ile Yunanistan arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında Amerikan askerlerinin, söz konusu ülkede 3'ü yeni olmak üzere 4 üsten yararlanacak olmasının ardından geldi.