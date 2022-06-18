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    • 18.06.2022 20:43
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    • 18.06.2022 20:51
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    Atina yönetimi ateşle oynuyor! Yunanistan ve ABD'den Türkiye sınırında tatbikat! 20 km...

    Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası anlaşmaları ezerek skandal hareketlerde bulunuyor. Adaları silahlandırarak Türkiye ile gerilimi yükseltmeye çalışan Atina yönetimi ateşle oynuyor. Son olarak ABD ile Yunanistan'ın ortak askeri tatbikatı kapsamında sevk halindeki tanklar, Türkiye'ye 20km mesafedeki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo bölgesinde görüntülendi.

    Atina yönetimi ateşle oynuyor!

    Yunan basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Ege Denizi'nde hava kuvvetlerinin katılımıyla tatbikatlar yapılacağı duyurulmuştu.

    TANSİYONU YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORLAR

    Gelişme, ABD ile Yunanistan arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında Amerikan askerlerinin, söz konusu ülkede 3'ü yeni olmak üzere 4 üsten yararlanacak olmasının ardından geldi.

    Yunanistan-Türkiye sınırında son dönemde hareketli günler yaşanıyor. ABD ile Yunanistan'ın ortak askeri tatbikatı kapsamında sevk halindeki tanklar, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo bölgesinde görüntülendi.

    20 KM MESAFE...

    Sosyal medyada paylaşılan ve başka bir araçtan çekilen görüntüde, tankların yol kenarında bekletildiği görüldü.

    Söz konusu askeri araçların, Türkiye sınırına 20 kilometre kala durduğu belirtiliyor. Ayrıca Yunan ordusu, uluslararası hukuk gereği silahlandırılması yasak olan Türkiye'ye yakın adaları da silahlandırıyor.
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    Haberler Güncel Atina yönetimi ateşle oynuyor! Yunanistan ve ABD'den Türkiye sınırında tatbikat! 20 km...
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