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    • 28.05.2022 12:31
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    • 28.05.2022 12:31
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    Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen HDP'liye destek: İnşallah

    Sözde Milliyetçi diye parlatılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da vatandaş ve esnafla sohbet etti. Ziyaret sırasında, Yavaş'a oy veren milliyetçi seçmenleri üzecek bir diyalog yaşandı. Sözde "Ülkücü" diye parlatılan Yavaş, bir vatandaşın, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine, "İnşallah" cevabını verdi.

    Sözde milliyetçi Mansur Yavaş’tan Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz diyen HDP’liye destek: İnşallah

    CHP'li belediye başkanları dün Van'da esnaf ziyaretinde bulundu. CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kente gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnaf ziyareti yaptı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da vatandaşlarla görüştükten sonra beraberindeki belediye başkanlarıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.



    MANSUR YAVAŞ'TAN DEMİRTAŞ DUASI
    Milliyetçi diye parlatılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret sırasında, Yavaş'a oy veren milliyetçi seçmenleri üzecek bir diyalog yaşandı. Sözde "Ülkücü" diye parlatılan Yavaş, bir vatandaşın, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine, "İnşallah" cevabını verdi.

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