Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen HDP'liye destek: İnşallah





MANSUR YAVAŞ'TAN DEMİRTAŞ DUASI

Milliyetçi diye parlatılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret sırasında, Yavaş'a oy veren milliyetçi seçmenleri üzecek bir diyalog yaşandı. Sözde "Ülkücü" diye parlatılan Yavaş, bir vatandaşın, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine, "İnşallah" cevabını verdi.

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