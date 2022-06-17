İETT otobüsünün yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 17 araca çarptığı anlar kamerada!

Eyüpsultan'da sürücüsünün kimliği belirlenemeyen İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı. 17 araca çarpan otobüs, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Sürücü olay yerinden kaçarken araçlarda hasar meydana geldi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Canan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada önce yön tabelasına, ardından da sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, İETT otobüsünün, döndükten sonra hızla sokaktan geçmesi ve ardından sağlı sollu yol boyunca park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.
ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ
Otobüs, aralarında ambulans, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 17 araca çarpıp yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra çelik kasa yüklü olduğu öğrenilen 34 BH 288 plakalı kamyona çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon sokaktaki doğalgaz kutusuna çarptı.