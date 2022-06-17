İETT otobüsünün yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 17 araca çarptığı anlar kamerada!

KAVHE İÇERKEN KAZA YAŞANDI

Cadde üzerinde bulunan kafede çay kahve içmeye gelen, Mustafa Demirtürk ise yaşananları, "Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zaten" diyerek anlattı.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi. EM2 hattında görev yapan aracın, yapılan inceleme sonucunda saat 22.43'te Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edildiği belirlendi. Aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı, Eyüp Devlet Hastanesi'nden geri dönüş yaparak ilerlediği, Veysel Karani Durağı'ndan sonra saat 00.20'de Canan Sokağı'na girdiği ve burada çok sayıda araca çarptıktan sonra terk edildiği, Filo Takip Merkezi tarafından belirlendi. Konuyla ilgili adli işlemler Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi tarafından yürütülmektedir. Aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır." denildi.