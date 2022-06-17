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    • 18.06.2022 01:34
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    • 18.06.2022 15:55
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    İETT otobüsünün yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 17 araca çarptığı anlar kamerada!

    Son dakika haberi! İstanbul'da İETT kazaları devam ediyor. Eyüpsultan ilçesinde gece yarısı bir İETT otobüsü kaza yaptı. 17 araca çarpan otobüs dehşet saçtı. Kazanın ardından vatandaşlar otobüsün yanına geldiğinde, çalışır vaziyetteki otobüsün şoförünün olay yerinden kaçtığını gördü. Öte yandan İETT'den yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi." ifadelerine yer verildi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, İETT otobüsünün, döndükten sonra hızla sokaktan geçmesi ve ardından sağlı sollu yol boyunca park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İETT otobüsü yine kaza yaptı

    Eyüpsultan'da sürücüsünün kimliği belirlenemeyen İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı. 17 araca çarpan otobüs, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Sürücü olay yerinden kaçarken araçlarda hasar meydana geldi.

    Kaza, saat 00.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Canan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada önce yön tabelasına, ardından da sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı.

    GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


    Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, İETT otobüsünün, döndükten sonra hızla sokaktan geçmesi ve ardından sağlı sollu yol boyunca park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

    ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ
    Otobüs, aralarında ambulans, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 17 araca çarpıp yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra çelik kasa yüklü olduğu öğrenilen 34 BH 288 plakalı kamyona çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon sokaktaki doğalgaz kutusuna çarptı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI!
        Kazanın ardından vatandaşlar otobüsün yanına geldiğinde, çalışır vaziyetteki otobüsün şoförünün olay yerinden kaçtığını gördü. İhbar üzerine olay yerine, İGDAŞ ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın gece olması ve sokağın boş olması olası bir faciayı engellerken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili inceleme yaptı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        'BAĞIRMASAM BİRKAÇ TANE ÖLÜ OLABİLİRDİ
        Olayı anlatan sokak sakinlerinden Hidayet Tayfur, "Canan sokağın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Zaten vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa, birkaç tane ölü falan olurdu. Burada otobüs hattı yok. Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a giriş yapıyor böyle bir hat yok" diye konuştu.

        ARAÇ SAKİNLERİ YAPILAN ÇALIŞMALARI İZLEDİ
        Olayın ardından araç sahipleri de sokakta yapılan çalışmaları izledi. Park halindeki otomobili zarar gören Gökhan Demirci, "Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor. Benim aracım da bu. Aracımın ön tarafında ve arka tarafında maddi hasar var" diyerek yaşadıklarını anlattı.

            KAVHE İÇERKEN KAZA YAŞANDI
            Cadde üzerinde bulunan kafede çay kahve içmeye gelen, Mustafa Demirtürk ise yaşananları, "Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zaten" diyerek anlattı.

            İETT'DEN AÇIKLAMA
            İETT'den kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Dün gece saatlerinde park halindeki Özel Halk Otobüsü aracının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı, aracın park halindeki çok sayıda sivil araca çarptıktan sonra terk edildiği tespit edildi. EM2 hattında görev yapan aracın, yapılan inceleme sonucunda saat 22.43'te Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edildiği belirlendi. Aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı, Eyüp Devlet Hastanesi'nden geri dönüş yaparak ilerlediği, Veysel Karani Durağı'ndan sonra saat 00.20'de Canan Sokağı'na girdiği ve burada çok sayıda araca çarptıktan sonra terk edildiği, Filo Takip Merkezi tarafından belirlendi. Konuyla ilgili adli işlemler Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi tarafından yürütülmektedir. Aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır." denildi.

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            Haberler Güncel İETT otobüsünün yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 17 araca çarptığı anlar kamerada!
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