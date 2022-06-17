Bakan Akar'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması: Terör yuvasına dönmeleri NATO için de tehdit!

Bu kapsamda kendisinin de Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ile görüşmelerine devam ettiğini aktaran Akar, "İyice kötüleşen insani durum nedeniyle acil ateşkese bununla birlikte gerginliğin azaltılmasına da ihtiyaç var. Gerginliğin artırılması herkes için zararlı bunun el birliği ile azaltılması gerekir" diye konuştu.

Tahıl başta olmak üzere çeşitli yiyecek maddeleri ile yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından sevkine yönelik var olan ciddi problemlerin çözümü için çalıştıklarını aktaran Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Limanlardaki 15 gemimizin tahliyesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hem Ukrayna hem Rusya ile görüşüyor aynı zamanda BM ile de temaslarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili Ukrayna, Rusya ve Türkiye savunma bakanlıklarından birer general belirledik. Rus general ile ilk toplantı 1 Haziran'da gerçekleştirildi. 4 Haziran'da da BM temsilcisi ile görüşme gerçekleştirildi. 'Kırmızı hat' denilen şey bu ve sürekli kullanılıyor.

Tahılın ve tarım ürünlerinin en hızlı ve güvenli şekilde adreslerine ulaşması için çalışmalar devam ediyor. Bu durum tüm dünyayı etkiliyor. Bununla ilgili yavaş da olsa bir noktaya gelindi. Önümüzdeki günlerde olayları daha da hızlı geliştirme fırsatı bulacağımızı düşünüyoruz. Rusya, Ukrayna, BM, Türkiye toplantısını yaparak bu işin süratle çözülmesini sağlamak için çalışıyoruz. BM'nin bu konuda bir planı var. Sorunun çözümüne yönelik kolaylaştırıcı rolümüze devam ediyoruz."

Tüm bu çalışmalar yapılırken Montrö Sözleşmesi'nin aşındırılmamasının önemine vurgu yapan Akar, "Bölgesel sahiplik ilkesi, kıyısı olan ülkelerin duruma hâkim olması kapsamında buradaki dengenin bozulmamasını istiyoruz. Burada denge bozulursa olayların kontrolden çıkma olasılığı çok yüksek. Karadeniz'i bir rekabet ortamına dönüştürmeyelim" dedi.

"NEYİN PEŞİNDESİNİZ?"

NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldiği hatırlatılarak, Yunanistan ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin komşuları ile barış, refah, huzur içinde yaşama iradesini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da belli siyasiler birtakım emelleri nedeniyle eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bununla birlikte başlattıkları silahlanma çalışmaları var. Bunun Yunan halkına ekonomik yansıması da çok ağır oluyor. Ayrıca ittifaklar peşinde koşuyorlar. Tüm bunlara karşı suhuletle sorunların çözümü için çabalarımızı sürdürüyoruz. Komşumuz, NATO müttefikimiz Yunanistan ile sorunlarımızı diplomatik yollarla çözebileceğimizi, beraber ve bir olursak zenginliklerden daha iyi faydalanabileceğimizi, bunun da ülkelerimizin refahına olumlu yansımalarının olabileceğini kabulle hareket etmemiz önemli.

Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Pozitif gündeme odaklanılması ve gerilimin düşürülmesi hem ikili ilişkilere hem de bölgesel iş birliğine katkı sağlayacaktır. Yunanistan'daki bazı siyasilerin, akademisyenlerin, emekli askerlerin bizim dile getirdiğimiz argümanları kullanmasını da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz."