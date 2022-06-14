SON DAKİKA: İstanbul'daki NATO toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunan vekile sert tepki: Yunanistan'daki Lavrion kampını bilmeyen yok

"YUNAN NEZAKETİNE UYGUN DEĞİL"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlerin çözümünün görüşmelerle olabileceğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti: "Biz her zaman ve ısrarla sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğumuzu ifade ettik. Bunların birincisi istişari görüşmeler, diğeri ayrıştırma usulleri, üçüncüsü ise güven artırıcı önlemler toplantıları. Güven artırıcı önlemler toplantılarını önemsiyoruz. Çünkü sorunların tarihi, hukuki, siyasi birçok boyutu var. Uzmanların bir araya gelerek bunları detaylı çalışması lazım. İlk üç toplantı yapıldı. Dördüncü toplantı için Yunan tarafını Ankara'ya beklediğimizi belirttik. Ancak iki yıldır cevap alamadık. Bu toplantılara destek verin, dönünce parlamentonuzda bu konuyu anlatın, Türk-Yunan tarafları olarak sorunlara birlikte çözüm bulalım."