SON DAKİKA: İstanbul'daki NATO toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunan vekile sert tepki: Yunanistan'daki Lavrion kampını bilmeyen yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert tepki gösterdi.
NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısı İstanbul'da başladı.
Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raporu'nun görüşülmesinin ardından açılış oturumunda Bakan Akar da hitap ederek Türkiye'nin savunma ve güvenlik konularındaki yaklaşımlarını paylaştı.
YUNAN VEKİLDEN KÜSTAH SÖZLER: KIBRIS'IN KUZEYİNDE İŞGALİNİZ SÜRÜYOR
Konuşmasının ardından Akar, parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" ifadesini kullanması üzerine sert tepki göstererek, şunları söyledi:
BAKAN AKAR'DAN SERT TEPKİ
"Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974'e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974'te Barış Harekatı'nı yaptık. 1974'ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014'te BM'nin Annan Planı'nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi."