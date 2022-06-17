Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli affı! Kimler yararlanacak? Kaç lira ödenecek?

FARK ÖDEYECEKLER

Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022 yılına göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Ancak daha önceki uygulamalardan yararlananlara adaletsizlik olmaması için af kapsamında başvuranlar daha yüksek bir para yatırmak zorunda kalacak. Bugünün rakamları ile ilave ödemenin 9-10 bin lira civarında olması bekleniyor.

Düzenlemeyle, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek.