Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli affı! Kimler yararlanacak? Kaç lira ödenecek?

Teklife son şekli verilerek bugün ya da en geç önümüzdeki hafta başında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklifin TBMM tatile girmeden hızla yasalaşması sağlanacak.
KİMLER YARARLANACAK
Hazırlanan teklife göre bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyen gençler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak. Bu kişiler başvurup bedelini ödemek koşulu ile bedelli askerlik yapabilecek. Böylece haklarında devam eden yasal süreçler de sona ermiş olacak.
550 BİN KİŞİ
Teklifin kapsamına giren genç sayısının ise 550 bin civarında olduğu hesaplandı. Bunların önemli bir bölümünün yasa çıktıktan sonra bedelli için başvuru yapması bekleniyor.