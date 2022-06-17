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    • Güncel
    • 17.06.2022 10:51
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    • 17.06.2022 10:59
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    Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli affı! Kimler yararlanacak? Kaç lira ödenecek?

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Parti, bedelli affı getiren yasa teklifini hazırladı. Bedelli düzenlemesinin detayları belli oldu. Teklifin bugün ya da en geç önümüzdeki hafta başında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

    Yoklama kaçaklarına bedelli affı Meclis’e geliyor!

    Teklife son şekli verilerek bugün ya da en geç önümüzdeki hafta başında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklifin TBMM tatile girmeden hızla yasalaşması sağlanacak.



    KİMLER YARARLANACAK
    Hazırlanan teklife göre bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyen gençler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak. Bu kişiler başvurup bedelini ödemek koşulu ile bedelli askerlik yapabilecek. Böylece haklarında devam eden yasal süreçler de sona ermiş olacak.



    550 BİN KİŞİ
    Teklifin kapsamına giren genç sayısının ise 550 bin civarında olduğu hesaplandı. Bunların önemli bir bölümünün yasa çıktıktan sonra bedelli için başvuru yapması bekleniyor.

        FARK ÖDEYECEKLER
        Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022 yılına göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Ancak daha önceki uygulamalardan yararlananlara adaletsizlik olmaması için af kapsamında başvuranlar daha yüksek bir para yatırmak zorunda kalacak. Bugünün rakamları ile ilave ödemenin 9-10 bin lira civarında olması bekleniyor.

        Düzenlemeyle, bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek.


        DÖVİZLİ ASKERLİK DE KAPSAMDA
        Dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvurup ücretini yatırmayan, işlemi yarım kalanlara da af getiriliyor.
        Sabah'ta yer alan habere göre, yaklaşık 2 bin kişinin bu durumda olduğu belirtiliyor.

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