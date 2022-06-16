Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunan Mevkidaşı Nikos Panayotopulos ile görüştü

Panayotopulos, bu ifadeleriyle taraf oldukları uluslararası anlaşmalara aykırı tutumlarını itiraf etmiş oldu.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da geçen hafta düzenlenen GLOBSEC Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada Yunanistan'ın sabrının sınırlarına yaklaştığını savunan Panayotopulos, "Bazı adalarımızın silahsızlandırılmasını tartışan ve silahsızlandırılmaması halinde onları alacağını söyleyen bir müttefikimizin olması tuhaf. Egemenliklerini mi kaybedeceğiz?" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da ocak 2022'de yaptığı açıklamada, "Türkiye adalarımızın karşısına en büyük amfibi kuvveti ve Akdeniz'in en büyük amfibi filosunu yerleştirdi ve aynı zamanda bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı istiyor." diyerek Yunanistan'ın söz konusu adaları silahlandırmasının "kendini savunma hakkı" olduğunu ileri sürdü.

1923 Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gereken adalardan Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara, Ahikerya ile 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsızlandırılması öngörülen Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis'te halihazırda Yunan askeri bulunuyor.

Yunanistan, Türkiye'nin itirazlarına ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklerine rağmen 1960'lardan beri adaları silahlandırarak Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsünü ihlal etmeyi sürdürüyor.

Diğer yandan Yunanistan, 1993'te Uluslararası Adalet Divanının zorunlu yargı yetkisini kabul ederken, "ulusal güvenlik çıkarları" ile ilgili askeri önlemlerden kaynaklı hususlara ilişkin olarak zorunlu yargı yetkisine çekince koymuştu.

Yunanistan, bu şekilde adaların silahlandırılmasına ilişkin bir tartışmanın Uluslararası Adalet Divanı'na gitmesini engellemeyi hedeflerken, bu durum, Yunanistan'ın anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğinin Atina tarafından zımnen kabul edildiğini ortaya koymuştu.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN SÖYLEMLERİNİ REDDEDİYOR

Yunanistan, BM'ye mayıs 2021'de gönderdiği mektupta da Atina'nın, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini tamamen reddettiğini bildirdi.

Atina'nın Doğu Ege'deki adaları silahlandırmadığına ilişkin bir açıklama bulunmayan mektupta, "Yunanistan'ın yukarıda adı geçen antlaşmalar gereğince bu adaları silahsızlandırma zorunluluğunu, iddialara göre ihlal ettiğine ilişkin temelsiz önermelere dayanarak, Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliğinin sorgulanma teşebbüsü uluslararası hukukun temel prensiplerine aykırıdır." ifadesi yer aldı.