Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunan Mevkidaşı Nikos Panayotopulos ile görüştü

Yunanistan adaları silahlandırıp Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tavırlar sergilerken dikkat çeken bir temas yaşandı.
AKAR&NBSP;PANAGİOTOPOULOS İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile NATO Karargahı'nda görüştü.
DİYALOG SÜRDÜRÜLMELİ
Görüşmede; "mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi" üzerinde duruldu.
Uluslararası ajansların görüşmeye ilişkin servis ettiği görüntüler de dikkat çekti.
YUNANİSTAN'IN SİLAHLANDIRDIĞI ADALAR
Yunanistan, Doğu Ege adalarının silahlandırıldığına ilişkin açıklamaları reddetmeyerek, bunun kendini savunma hakkı olduğunu ileri sürüyor.
Türkiye'nin kendisi için Ege'de bir tehdit unsuru olduğunu iddia eden Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını savunmayı sürdürüyor.
Türkiye'nin, Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsünün korunmasına yönelik talebine Yunan siyasiler, çoğu kez Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiği iddiasıyla yanıt veriyor.
YUNANİSTAN, ADALARI SİLAHLANDIRDIĞINI İTİRAF EDİYOR
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Türkiye'nin Yunanistan'ı "casus belli" kararı aracılığıyla tehdit ettiğini ileri sürerek, birçok kez yaptığı açıklamada, "Tehdit edilen silahsızlandırılmaz." ifadelerini kullandı.