Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığı öncesi Suriye'de dikkat çeken gelişme! Ruslar çekildi

Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri yarın Suriye rejimi ve askeri muhalefeti ile bir araya gelecek.

Söz konusu görüşmelerde taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak.