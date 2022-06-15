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    • 15.06.2022 09:29
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    Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığı öncesi Suriye'de dikkat çeken gelişme! Ruslar çekildi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadeleriyle sinyalini verdiği sınır ötesi operasyona ilişkin flaş gelişmeler yaşanıyor. Suriye sınırında yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak operasyon öncesi Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerleri bölgeden ayrıldı. Tel Rıfat'taki karargahlarını boşaltan Rus askerleri Halep'e çekildi.

    Ruslar çekildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sinyalini vermiş, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadeleriyle terör koridoruna izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Münbiç ve Tel Rıfat'taki terör hedeflerine yönelik harekat için geri sayıma başlarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    RUSLAR ASKERLERİNİ BÖLGEDEN ÇEKTİ
    Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve terör örgütü PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerleri bölgeden çekildi.

    KarargAhlarını boşaltan Rus birlikleri Halep'e yakın bölgelerdeki rejim askerlerinin kontrolündeki noktalara konuşlandı. Sabah'ta yer alan habere göre Suriye ordusu da PKK/ YPG'nin işgal ettiği bir dizi askeri bölgeye rejim bayrakları çekti. Teröristler rejim bayraklarının arkasına saklandı.

    TÜNEL KAZIYORLAR
    TSK operasyon emrini beklerken PKK/YPG'li teröristler Münbiç ve Tel Rıfat'ta tünel ve hendek kazmaya devam ediyor. İşgal ettiği bölgeleri köstebek yuvasına çeviren teröristler, Münbiç ve Tel Rıfat'ta yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazdı.

    Yerel kaynaklar cephe hattına kazılan tünellerin, askeri araçların girip saklanabileceği büyüklükte olduğunu ifade etti. Bölgeye ayrıca çok sayıda yeraltı sığınağı ve mühimmat deposu da inşa edildi.

        PKK/YPG'liler yıllarca işgal atında tuttukları Afrin'de kilometrelerce tüneller kazmış, birçok tünelin içinde yaşam odaları bulunmuştu.

        ASTANA'DA KRİTİK TOPLANTI
        Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinde, Suriyeli mültecilerin dönüşü için sağlanacak koşullar ana gündem maddesi olacak.

        Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri yarın Suriye rejimi ve askeri muhalefeti ile bir araya gelecek.

        Söz konusu görüşmelerde taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak.

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        Haberler Güncel Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığı öncesi Suriye'de dikkat çeken gelişme! Ruslar çekildi
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