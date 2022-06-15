Türkiye'nin sınır ötesi operasyon hazırlığı öncesi Suriye'de dikkat çeken gelişme! Ruslar çekildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sinyalini vermiş, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadeleriyle terör koridoruna izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Münbiç ve Tel Rıfat'taki terör hedeflerine yönelik harekat için geri sayıma başlarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
RUSLAR ASKERLERİNİ BÖLGEDEN ÇEKTİ
Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve terör örgütü PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerleri bölgeden çekildi.
KarargAhlarını boşaltan Rus birlikleri Halep'e yakın bölgelerdeki rejim askerlerinin kontrolündeki noktalara konuşlandı. Sabah'ta yer alan habere göre Suriye ordusu da PKK/ YPG'nin işgal ettiği bir dizi askeri bölgeye rejim bayrakları çekti. Teröristler rejim bayraklarının arkasına saklandı.
TÜNEL KAZIYORLAR
TSK operasyon emrini beklerken PKK/YPG'li teröristler Münbiç ve Tel Rıfat'ta tünel ve hendek kazmaya devam ediyor. İşgal ettiği bölgeleri köstebek yuvasına çeviren teröristler, Münbiç ve Tel Rıfat'ta yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazdı.