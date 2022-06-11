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    • Güncel
    • 11.06.2022 12:47
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    • 11.06.2022 13:32
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    Münbiç'te sıcak saatler: SMO askerleri terör örgütü PKK'nın karargahını vurdu

    Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Münbiç'in Halavanci köyündeki Siriye Tel bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin karargah olarak kullanıldığı alandan sabah saatlerinde SMO askerlerinin nöbet tuttuğu cephe hattına taciz ateşi açıldı. Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, ardından teröristlerin karargahını Tow füzesi ile vurdu.

    PKK’nın karargahı vuruldu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik verdiği operasyon sonrası Münbiç'te sıcak saatler yaşanıyor.

    HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
    Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.

    SMO TEYAKKUZDA
    SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentleri ile kırsalındaki bölgelerde teröristlerin saldırı girişimlerine karşı cephe hatlarında teyakkuzda bekliyor.

    Münbiç'in Halavanci köyündeki Siriye Tel bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin karargah olarak kullanıldığı alandan sabah saatlerinde SMO askerlerinin nöbet tuttuğu cephe hattına taciz ateşi açıldı.

    PKK'NIN KARARGAHI VURULDU
    Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, ardından teröristlerin karargahını Tow füzesi ile vurdu.

        ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
        SMO askerlerinin füzeli misillemesinin ardından karargahın bulunduğu alandan yoğun dumanlar yükseldi. Yerel kaynaklar, karargahtaki çok sayıda teröristin öldüğünü bildirdi.
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