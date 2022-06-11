Münbiç'te sıcak saatler: SMO askerleri terör örgütü PKK'nın karargahını vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik verdiği operasyon sonrası Münbiç'te sıcak saatler yaşanıyor.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin binlerce insanın göçe zorlandığı Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik olası harekata yönelik TSK ve SMO'nun hazırlıkları sürüyor.
Münbiç'in Halavanci köyündeki Siriye Tel bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin karargah olarak kullanıldığı alandan sabah saatlerinde SMO askerlerinin nöbet tuttuğu cephe hattına taciz ateşi açıldı.
PKK'NIN KARARGAHI VURULDU
Saldırıya anında ağır silahlarla karşılık veren SMO askerleri, ardından teröristlerin karargahını Tow füzesi ile vurdu.