Geçmişi de hareketi kadar kirli! İşte polise yumruk atan terör destekçisi Saliha Aydeniz'in işlediği suçlar...

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya vurduğu ağır darbeler ve Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan alçaklara yönelik olası hareket HDP'yi adeta tutuşturdu.
Kandil'den gelen talimatlarla Türkiye'yi karıştırmak için sokağa inmeye çalışan HDP'li isimler geçtiğimi haftasonu bir skandala imza attı.
SALİHA AYDENİZ POLİSE YUMRUK ATTI
Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemek için yürüyen 27. dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz bir polisimize yumruk salladı.
"KALLEŞLİK NAMUSSUZLUK KANI BOZUKLUK"
Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün terör destekçisi Saliha Aydeniz'in ve HDP'li isimlerin imza attığı rezilliğe sert tepki göstererek, "Kalleşlik, namussuzluk" ifadelerini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi:
"Terörün siyasi uzantılarıyla da hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları, provokasyondan öte kalleşliktir, namussuzluktur, kanı bozukluktur.
"BEDELİNİ YARGI ÖNÜNDE ÖDEYECEK"
Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin, hangi çirkefliği yaparsa yapsın Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır. Bugün ülkemiz, bölgesindeki ve dünyadaki her gelişime kendi penceresinden bakıyor, kendi menfaatlerine ve hedeflerine göre eğer tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği işte bu mücadele sayesindedir."