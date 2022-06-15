Geçmişi de hareketi kadar kirli! İşte polise yumruk atan terör destekçisi Saliha Aydeniz'in işlediği suçlar...

TERÖRİST CENAZESİNİ TESLİM ALDI

Teröristbaşı Öcalan'a uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla 1 Mart 2019 tarihinde açlık grevine başlayan ve cezaevinde intihar eden Zülküf Gezen isimli terör örgütü mensubunun 18 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Havalimanı'ndan cenazesini teslim alan grup içerisinde yer aldı.

14 Şubat 2019 tarihinde Van'da HDP organizesinde, "PKK destekçisi Leyla Güven'in açlık grevine destek vermek" amaçlı izinsiz gösteriye katıldı.

POLİSİ ISIRDI

Bu sırada, çevrede güvenlik önlemi alan bir kadın polis memurunun kolunu ısırmak suretiyle hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu.

YARALAMA

Bu nedenle hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma açıldı.

ŞEREFİ ÜZERİNE ETTİĞİ YEMİNİ ÇİĞNEDİ

Milletvekilliğinden çok PKK üyesi olarak örgüt propagandası yapan Aydeniz, 24 Aralık 2020'de de HDP Silopi İlçe Teşkilatı parti binası önünde sözde ulusal Kürt birliği konulu basın açıklamasına da katıldı.

Aydeniz, bu açıklama sırasında da PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atarken görüntülendi.

Yani karşımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü" üzerine Anayasa'ya sadakat konusunda namusu ve şerefi üzerine yemin eden bir milletvekili değil, verdiği sözü tutma niyetinde olmayan bir PKK terör örgütü üyesi var.