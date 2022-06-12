Gözler Suriye harekatında! Başkan Erdoğan duyurmuştu! Operasyonda 3 hedef
Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde sinyali verilen sınır ötesi harekatla ilgili geri sayım devam ediyor. Türkiye sınırı terör örgütlerinden temizlemeyi ilk amaç olarak belirledi. İkinci hedef ise bu bölgede yok edilen terör unsurlarının bir devlet kurma ihtimalini yok etmek. Bölge tamamen temizlendikten sonra ise Suriyelilerin dönüşünü kolaylaştırmak amaçlanıyor...
12.06.2022 07:22 - Son Güncelleme: 12.06.2022 07:22
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde yapacağı beşinci operasyona hazırlanıyor. Bölgede nefesler tutulmuş Ankara'dan gelecek emri bekliyor.
Gerçekleştirilecek operasyonun üç ana hedefi olduğunu ifade eden Erkmen, "Türkiye'nin bu operasyondaki ilk amacı sınır hattında ve ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütüyle mücadele etmek.