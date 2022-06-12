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Gözler Suriye harekatında! Başkan Erdoğan duyurmuştu! Operasyonda 3 hedef

Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde sinyali verilen sınır ötesi harekatla ilgili geri sayım devam ediyor. Türkiye sınırı terör örgütlerinden temizlemeyi ilk amaç olarak belirledi. İkinci hedef ise bu bölgede yok edilen terör unsurlarının bir devlet kurma ihtimalini yok etmek. Bölge tamamen temizlendikten sonra ise Suriyelilerin dönüşünü kolaylaştırmak amaçlanıyor...

12.06.2022 07:22 - Son Güncelleme: 12.06.2022 07:22
Gözler Suriye harekatında! Başkan Erdoğan duyurmuştu! Operasyonda 3 hedef

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde yapacağı beşinci operasyona hazırlanıyor. Bölgede nefesler tutulmuş Ankara'dan gelecek emri bekliyor.

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Gözler Suriye harekatında! Başkan Erdoğan duyurmuştu! Operasyonda 3 hedef

Askeri hazırlıklar tamamlanırken Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Erkmen bölgedeki gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi.

Gözler Suriye harekatında! Başkan Erdoğan duyurmuştu! Operasyonda 3 hedef

Gerçekleştirilecek operasyonun üç ana hedefi olduğunu ifade eden Erkmen, "Türkiye'nin bu operasyondaki ilk amacı sınır hattında ve ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütüyle mücadele etmek.

Gözler Suriye harekatında! Başkan Erdoğan duyurmuştu! Operasyonda 3 hedef

İkinci hedefi, orta vadede ortaya çıkabilecek olan PYD/ YPG kontrolünde bir devletin önünü kesmek. Son hedefi ise Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak bir adım atmaktır" dedi.

Gözler Suriye harekatında! Başkan Erdoğan duyurmuştu! Operasyonda 3 hedef

Operasyonların Suriye'nin kuzeyinde devam edeceğini ifade eden Erkmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz şu anda yarım kalmış bir hikâyenin devamını yaşıyoruz.

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