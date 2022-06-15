Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ankara Kalesi'nde açılan "Ekolojik Sanat" sergisine ziyaret





Daha sonra cam, takı, dokuma ve misafir sanatlar atölyelerini de ziyaret eden Emine Erdoğan, ebru sanatından manzara tablosu yapan Sevim Sağdıç'ın çalışmasını izledi. Erdoğan, sanatçı Neriman Şahin'in de yaptığı yağlı boya tablonun küçük bir bölümünü boyadı.

Ziyaret sonrası Vali Vasip Şahin, Emine Erdoğan'a ağaç yakma sanatıyla yapılan portresini ve Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan sof kumaşı şal hediye etti.